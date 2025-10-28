बिहार निवडणुकीपूर्वी RJD ने घेतला मोठा निर्णय, 27 गद्दारांची पक्षातून हकालपट्टी

बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बंडखोर नेत्यांना पक्षातून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राष्ट्रीय जनता दलाने (आरजेडी) देखील बंडखोर नेत्यांवर कारवाई केली आहे. पक्षाने विद्यमान आमदारांसह २७ नेत्यांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून काढून टाकले आहे. त्यांच्यावर पक्षाविरुद्ध कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप आहे.
आरजेडीने परसाचे आमदार छोटेलाल राय, आरजेडी महिला विंगच्या प्रदेशाध्यक्षा रितू जैस्वाल, माजी आमदार राम प्रकाश महातो, माजी आमदार अनिल साहनी, माजी आमदार सरोज यादव, आमदार मोहम्मद कामरान आणि माजी आमदार अनिल यादव यांची सहा वर्षांसाठी पक्षातून हकालपट्टी केली आहे.
सीतामढी जिल्ह्यातील परिहार मतदारसंघातून रितू जयस्वाल अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. या जागेसाठी राजदने माजी प्रदेशाध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे यांच्या सून स्मिता पूर्वे यांना उमेदवारी दिली आहे. रितू यापूर्वी महिला शाखेच्या प्रदेशाध्यक्षा होत्या.