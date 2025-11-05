राहुल गांधींचा डेमो पाहून आता तरी भाजप… रोहित पवार यांचा सणसणीत टोला

दुबार मतदार आणि मतदान याद्यांमधील घोळ यावरून सध्या राजकीय वर्तुळात आरोपप्रत्यार सुरू आहेत. अशातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपला धारेवर धरले आहे. बनावट आधार कार्ड कसे बनवले जातात याचा डेमो देताना डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आधार कार्ड बनवून दाखवले म्हणून माझ्यावर भाजपने गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, आता राहुल गांधींचा डेमो बघून भाजपचे डोळे उघडतील, असा टोला लगावला आहे.
बनावट आधार कार्ड कसे बनवले जातात याचा डेमो देताना डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आधार कार्ड बनवून दाखवले म्हणून माझ्यावर भाजपने गुन्हा दाखल केला होता. आज राहुल गांधीनी ब्राझिलियन मॉडेल Matheus Ferrero च्या नावाने दहा वेगवेगळ्या बुथवर २२ वेळेस हरियाणामध्ये मतदार नोंदणी झाल्याचे पुराव्यासकट… pic.twitter.com/et1qCFjDRm
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) November 5, 2025
