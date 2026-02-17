हिंदुस्थानी मुस्लिम देखील हिंदू आहेत, मोहन भागवत यांचं वक्तव्य

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत सध्या उत्तर प्रदेशाच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी मुस्लिम समुदायाबाबत मोठे विधान केले आहे. “हिंदुस्थानात राहणारे मुस्लिम देखील हिंदूच आहेत, ते काही अरब देशांतून आलेले नाहीत,” असे भागवत म्हणाले आहेत. लखनौमध्ये एका कार्यक्रमात ते असे म्हणाले आहेत.

मोहन भागवत यांनी घरवापसीच्या मोहिमेवर भर देण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की, “घरवापसीचे काम अधिक वेगाने व्हायला हवे. तसेच, जे लोक पुन्हा हिंदू धर्मात परततील, त्यांची पूर्ण काळजी घेण्याची आणि त्यांना सामावून घेण्याची जबाबदारी देखील आपलीच आहे.”

हिंदूंच्या लोकसंख्याबाबत बोलताना मोहन भागवत म्हणाले की, “ज्या समाजाचा सरासरी लोकसंख्या दर ३ पेक्षा कमी असतो, तो समाज भविष्यात संपुष्टात येतो. सध्या आपला दर २.१ वर आहे, जो किमान ३ असायला हवा. त्यामुळे आता जे तरुण विवाह करत आहेत, त्यांनी किमान तीन मुले जन्माला घालण्याचे कर्तव्य पार पाडावे.” विवाहाचा उद्देश केवळ वासनापूर्ती नसून सृष्टी पुढे नेणे हा असावा, असेही ते म्हणाले.

यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर बोलताना ते म्हणाले की, ही तत्त्वे कोणा एकाच्या विरोधात नसून सर्वांना सोबत घेऊन चालण्यासाठी आहेत. सामाजिक समरसतेचे उदाहरण देताना त्यांनी एक मार्मिक उदाहरण दिले. ते म्हणाले, “जर एखादी व्यक्ती खड्ड्यात पडली असेल, तर बाहेर येण्यासाठी तिला हात वर करावा लागेल आणि बाहेर असलेल्या व्यक्तीला तिला ओढण्यासाठी थोडे खाली वाकून हात द्यावा लागेल. जेव्हा दोन्ही बाजूंकडून हात पुढे केले जातील, तेव्हाच प्रश्न सुटतील.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ICC T20 WC 2026 – ऑस्ट्रेलिया टी-20 वर्ल्डकपमधून बाहेर; झिम्बाब्वेची ‘सुपर 8’ मध्ये धडक, 2009 नंतर पहिल्यांदाच असे घडले

जर ते ४२० असतील तर, मी ४४० व्होल्ट आहे; ममता बॅनर्जी यांचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल

SIR प्रक्रियेत फेरफार, जाणीवपूर्वक ठराविक मतदारांची नावे वगळली जात आहेत; अखिलेश यादव यांचा भाजपवर गंभीर आरोप

‘एपस्टीन फाइल्स’मध्ये नाव असूनही बिल गेट्स यांच्याबाबत सरकारची भूमिका मवाळ; काँग्रेसचा गंभीर आरोप

अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची CBI चौकशी करा, सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिलं पत्र

गुजरातच्या 6 न्यायालयांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी, ईमेलमुळे एकच खळबळ

GT Express Fire – चेन्नई-दिल्ली जी. टी. एक्सप्रेसला वर्ध्याजवळ आग; सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली

Ajit Pawar Plane Crash – कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डरला आगीची झळ! डेटा मिळवण्यासाठी अमेरिकन कंपनीची मदत घेणार, AAIBने दिली मोठी माहिती

तारिक रहमान बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान, संसद भवनात घेतली शपथ; २५ कॅबिनेट आणि २४ राज्यमंत्री सरकारमध्ये होणार सामील