जे खरं बोलतील, त्यांना जेलमध्ये टाकण्यात येणार का? संजय राऊत यांचा रोखठोक सवाल

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता असून या मुद्द्यावरुन शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ‘आता कुठे गेला स्वाभिमान’ असा सवाल करत जोरदार टीका केली होती. संजय राऊत यांच्या प्रश्नांमुळे मिंधे गट चांगलाच अडचणीत येत आहे. अखेर राऊतांचे प्रश्न रोखण्यासाठी त्यांना धमकीवजा इशारे दिले जात आहेत.

मिंधे गटाचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत प्रश्नांची उत्तरं देताना संजय राऊत यांना पुन्हा तुरुंगात जावे लागू शकते, असा धमकीवजा इशाराच दिला आहे. शंभुराज देसाई म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत संजय राऊत हे एकनाथ शिंदे यांच्यावर नाहक आरोप करत आहेत. त्यांनी आपले तोंड आवरावे. तुम्ही साडेतीन महिन्यांचा आराम करून बाहेर आला आहात. बाहेरचं वातावरण तुम्हाला सूट होत नाही, असे तुमच्या वाटत आहे. तुम्हाला पुन्हा आराम करण्याची वेळ येऊ नये. त्यासाठी अशी वक्तव्ये करणे टाळा’. राऊत यांचे प्रश्न मिंधे गटाची पोलखोल करत असल्याने गटाने त्यांची धास्ती घेतली आहे.

Is ths an open threat,Mr Minister?

While State govt is mum on the issue of our Pride,those raising voice for Maharashtra r seen as enemies

It’s evident tht Law & Judiciary is undr pressure

Bt ppl wil not sit n watch

It’s clear now,those speakng the Truth wil b sent to jail! pic.twitter.com/ZmQEKDBNiB

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) December 7, 2022