उद्या 12 वाजता! उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचा फोटो शेअर करत संजय राऊत यांची पोस्ट, महाराष्ट्राचं लक्ष

सामना ऑनलाईन
|

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी एक्सवर एक सूचक पोस्ट शेअर केली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांचा फोटो संजय राऊत यांनी शेअर केला असून ‘उद्या 12 वाजता’, असे कॅप्शन या फोटोला दिले आहे. त्यामुळे जे महाराष्ट्राच्या मनात आहे, तेच उद्या घडण्याची शक्यता आहे.

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आल्याने 100 चा आकडा 100 टक्के पार करणार, संजय राऊत यांचा विश्वास

शिवसेना आणि मनसेच्या युतीची घोषणा बुधवारी होण्याची शक्यता असून याआधी संजय राऊत यांनीच शिवसेना-मनसे युतीची दोन दिवसात घोषणा होईल अशी माहिती दिली होती. याच पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. त्यांच्या पोस्टवर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला आहे. महायुतीतील पक्षांचे आता बारा वाजणार, अशी प्रतिक्रिया नेटकरी व्यक्त करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Photo – मुंबई महापालिका निवडणुकीचा रणसंग्राम, उमेदवारांची अर्ज दाखल करण्यासाठी लगबग

भगवद्गीता हा फक्त धार्मिक ग्रंथ नसून नैतिक विज्ञानाची मांडणी करणारा ग्रंथ, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मत

लातूरच्या खरोसा डोंगरात दिसला बिबट्या, वनविभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल

इंग्लंडच्या माजी कर्णधाराने वयाच्या 48 व्या वर्षी केलं दुसरं लग्न; पत्नी 18 वर्षांनी लहान, फोटो व्हायरल

भाजपच्या राज्यात सामाजिक सलोख्या प्रमाणे निसर्गही उद्ध्वस्त केला जात आहे, अरवली पर्वतरांगांवरून आदित्य ठाकरे यांची टीका

शिंदे गटाने खर्च केलेल्या पैशातून एखाद्या गरीब देशाची अर्थव्यवस्था उभी राहू शकली असती, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका

gift city liquor rules gujarat dry state exemption (1)

चिअर्स! गुजरातचे पाहुण्यांना ‘गिफ्ट’, ड्राय स्टेटमध्ये मद्यपानाचे नियम शिथिल; आता परमिटशिवाय घेता येणार आस्वाद

टेक्सास किनाऱ्याजवळ मेक्सिकन नौदलाचं विमान कोसळलं; 5 जणांचा मृत्यू, 2 जण बचावले, एक बेपत्ता

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आल्याने 100 चा आकडा 100 टक्के पार करणार, संजय राऊत यांचा विश्वास