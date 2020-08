पाकिस्तानच्या माजी कर्णधाराला जोडे उचलायला लावले, शोएब अख्तरसह फॅन्स संतापले

दीर्घ कालावधीनंतर क्रिकेट सामने पुन्हा सुरू झाले असून पाकिस्तान आणि इंग्लंडमध्ये सध्या कसोटी सामना सुरू आहे. पहिल्या कसोटी सामन्यामध्ये पाकिस्तानच्या क्रिकेटरसिकांनी जे काही पाहिलं त्यामुळे त्यांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली आहे. त्यांनी जे काही पाहिलं त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानी संघाचा प्रशिक्षक मिसबाह उल हक याची शाब्दीक धुलाई करायला सुरुवात केली आहे.

पाकिस्तानचा माजी कर्णधार सर्फराज अहमद याला पहिल्या कसोटी सामन्यासाठी संघात घेतलं नाहीये. त्याच्या जागी मोहम्मद रिझवान याला संधी देण्यात आली आहे. 12 वा खेळाडू असल्याने सर्फराजवर मैदानातील खेळाडूंना पाणी देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सर्फराज पाण्यासह फलंदाजांसाठी बूटही हातात धरून नेताना दिसल्याने पाकिस्तानी क्रिकेटप्रेमींचं टाळकं सटकलंय.

Ex captain Sarfraz Ahmad bringing water for for junior Shan Masood. this is bad manner from the management. They should know the protocol of senior. Instead They have a lot of options of the junior in 16 member team. pic.twitter.com/RSJjDWhlgE

