Sasaram Violence भाजपच्या माजी आमदाराला अटक, रामनवमीला झालेल्या हिंसाचारात हात असल्याचा आरोप

बिहारमधील सासाराममध्ये रामनवमीदरम्यान जातीय हिंसाचार उसळला होता. यात अनेक जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी आता मोठी कारवाई करत भारतीय जनता पक्षाच्या माजी आमदाराला अटक केली आहे. रामनवमीला झालेल्या हिंसाचारात हात असल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

सासाराम जिल्ह्यात 31 मार्चला दोन गटात झालेल्या वादानंतर या ठिकाणी दगडफेक आणि वाहनांची तोडफोड करण्यात आली होता. तसेच अज्ञातांकडून करण्यात आलेल्या गोळीबारात दोन पोलीसही जखमी झाले होते. त्यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या हिंसाचारप्रकरणी पोलिसांनी भाजपचे माजी आमदार जवाहर प्रसाद ( Former BJP MLA Jawahar Prasad) यांच्यासह आणखी एकाला अटक केली आहे. सासाराम येथील निवासस्थानातून त्यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने दिली असून एसपी विनात कुमार यांनीही या वृत्ताची पुष्टा केली आहे.

Bihar | Former BJP MLA Jawahar Prasad arrested from his residence in Sasaram in connection with the communal violence case which took place on March 31 pic.twitter.com/raR5MIkXIv

— ANI (@ANI) April 29, 2023