…म्हणून मी मंदिरांमध्ये जातो, धर्मग्रंथ वाचतो; ‘इस्त्रो’च्या प्रमुखांनी केलं स्पष्ट

हिंदुस्थानची मिशन चंद्र मोहीम यशस्वी झाली असून बुधवारी 23 ऑगस्ट रोजी ‘चांद्रयान-3’चे (Chandrayaan-3) विक्रम लँडर दक्षिण ध्रुवावर उतरले. दक्षिण ध्रुवावर सॉफ्ट लँडिंग करणारा हिंदुस्थान पहिला देश ठरला आहे. ही मोहीन यशस्वी होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra Modi) विदेशातून येताच बंगळुरू येथील इस्त्रोच्या कमांड सेंटरला भेट देऊन शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन केले. त्यानंतर रविवारी ‘इस्त्रो’चे प्रमुख एस. सोमनाथ (S Somanath) यांनी केरळमधील तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) येथे भद्रकाली देवीचे दर्शन घेतले. येथे पुजा-अर्चा केल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आणि आपण मंदिरात का जातो याचेही उत्तर दिले.

मी एक वैज्ञानिक असून शोध घेणे हे माझे काम आहे. मी चंद्राबाबत शोध घेत आहे. त्याचप्रमाणे अध्यात्माचाही शोध घेत आहे. विज्ञान आणि अध्यात्माचा शोध घेणे माझ्या आयुष्यातील प्रवासाचा भाग आहे. दोन्हीकडे नवनव्या गोष्टींचा शोध घेणे मला आवडते. यासाठी मी अनेक मंदिरात जातो, अनेक धर्मग्रंथ वाचतो आणि या विश्वातील आपले अस्तित्व जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो, असे एस. सोमनाथ म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, आपल्या ब्रह्मांडाचा शोध घेणे जसे महत्त्वाचे आहे तसेच आपल्या अस्तित्वाचा शोधही आवश्यक आहे. मंदिरं ही आपल्या संस्कृतीचाच एक भाग आहेत. ब्रह्मांडात काय दडले आहे याचासाठी शास्त्रीय प्रयोग आवश्यक आहे, तर आत्म्याला शांतता लाभावी म्हणून मंदिरात जाणेही आवश्यक आहे.

#WATCH | On his visit to Pournamikavu, Bhadrakali Temple in Thiruvananthapuram, ISRO Chairman S Somanath says, “I am an explorer. I explore the Moon. I explore the inner space. So it’s a part of the journey of my life to explore both science and spirituality. So I visit many… pic.twitter.com/QkZZAdDyX3

