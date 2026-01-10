ज्येष्ठ नागरिकांचा पाठिंबा शिवसेनेलाच

सामना ऑनलाईन
|

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी ज्येष्ठ नागरिकांचा पाठिंबा शिवसेनेलाच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी आज शिवसेना भवन येथे एकत्र येत शिवसेनेलाच विजयी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

ज्येष्ठ नागरिकांनी शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांची शिवसेना भवन येथे भेट घेऊन आपण शिवसेनेच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच मुंबईला सुरक्षित ठेवू शकतात याबाबत मतदारांमध्ये जनजागृती करणार असल्याचे या वेळी ज्येष्ठांनी सांगितले. मागील 25 वर्षांपासून शिवसेनेमुळेच मुंबईकरांना चांगल्या सुविधा मिळाल्या. हाच पक्ष मुंबईची चांगली काळजी घेईल असा ठाम विश्वासही या वेळी ज्येष्ठांनी व्यक्त केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शिंदे गटाला दिलासा नाहीच, भाजप उमेदवाराची उमेदवारी कोर्टाकडून वैध

best-bus

‘बेस्ट’ला वाचवण्यासाठी कामगार संघटना एकवटल्या; खासगीकरणाविरोधात संयुक्त कामगार कृती समिती आक्रमक, आज परळमध्ये मेळावा; आंदोलनाची रणनीती ठरवणार

निवडणुकीसाठी विविध एनओसींच्या सक्तीविरोधातील याचिका फेटाळली, हायकोर्टाचा याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास नकार

भाजपने परवानगी दिली तर शिंदेंचा टांगा पलटी करेन! गणेश नाईक यांनी दिला आवाज

लेख – भारतीय अण्वस्त्र त्रिकुटाचा सागरी पाया

वेब न्यूज – दुरून डोंगर साजिरे…

ठसा – डॉ. माधव गाडगीळ

भाजप, मिंधेंच्या टोळीकडून केवळ जातीपातीचे राजकारण! आदित्य ठाकरे यांची कडाडून टीका; नायगाव, वडाळा आणि कुलाब्यात झंझावाती प्रचार

फडणवीसांना हायकोर्टाची चपराक, स्थगिती दिलेल्या पुनर्विकासाला हिरवा कंदील 