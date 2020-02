धक्कादायक! प्राचार्य आणि शिक्षकांकडून विद्यार्थिनीचा लैंगिक छळ

उत्तर प्रदेशमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गुरु शिष्याच्या नात्याला काळीमा फासणारी ही घटना असून महाविद्यालयाच्या प्राचार्याने विद्यार्थिनीचा लैंगिक छळ केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

Banda: A girl student of a college here has filed complaint against principal&2 teachers alleging sexual harassment. Alok Mishra, DSP says,”Complaint has been registered.1 complaint has come till now, if others want to give their statement they can come forward.Investigation on”. pic.twitter.com/o5m5WNMGR8

