शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांची प्रकृती खालावली; माघ मेळ्यात 6 दिवसांपासून आंदोलन

सामना ऑनलाईन
|

उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथील माघ मेळ्यात मौनी अमावस्येपासून आंदोलन करत असलेले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांची प्रकृती खालावली आहे. गेल्या ६ दिवसांपासून त्यांचे आंदोलन सुरूच आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार शंकराचार्यांना ताप आला आहे. ते सध्या त्यांच्या व्हॅनमध्ये विश्रांती घेत आहेत. मौनी अमावस्येवरील प्रशासनाच्या वर्तनावर नाराज असलेले शंकराचार्य अद्याप त्यांच्या छावणीत परतलेले नाहीत.

अविमुक्तेश्वरानंद यांनी सांगितले की, प्रशासन माफी मागत नाही तोपर्यंत ते वसंत पंचमीला स्नान करणार नाहीत. त्यांनी आरोप केला की मौनी अमावस्येच्या दिवशी त्यांना त्यांच्या पालखीतून संगमात स्नान करण्यापासून रोखण्यात आले आणि या दरम्यान त्यांच्या शिष्यांना धक्काबुक्की करण्यात आली. त्यामुळे याचा निषेध करण्यासाठी त्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.

छत्तीसगडमधील लखेश्वर धाम येथे १.२५ लाख शिवलिंगांची स्थापना प्रस्तावित होती. या प्रतिष्ठापनेपूर्वी शंकराचार्य हे शिवलिंग प्रयाग येथे आणणार होते आणि त्यांच्या धार्मिक पूजेसह सार्वजनिक दर्शनासाठी उपलब्ध करून देणार होते. मात्र, सध्या छावणीत ठेवलेले शिवलिंग तसेच आहेत. तसेच निषेध आणि आंदोलनाचा भाग म्हणून शंकराचार्य अद्याप छावणीत आलेले नाहीत. या सर्वांमध्ये संत समुदायाने शांतता आणि संयम राखण्याचे आवाहन केले आहे.

