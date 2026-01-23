राजकारणात विरोध असू शकतो, पण वैयक्तिक कटुता नसावी; हा संस्कार बाळासाहेबांनी घातला, शरद पवार यांचे अभिवादन

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ट्विटरवर पोस्ट शेअर करत त्यांना अभिवादन केले आहे.

”बाळासाहेबांनी आपले ठाम विचार आणि निर्भीड ठाकरी बाणा जपताना महाराष्ट्रहिताशी कधीही तडजोड केली नाही. शब्दांची निवड करताना त्यांनी कधी मागेपुढे पाहिलं नाही. विविध विषयांवर संघर्ष जरी झाला तरी, आपली भूमिका कधी त्यांनी लपवून ठेवली नाही हे त्यांचं वैशिष्ट्य होतं. राजकारणात विरोध असू शकतो, पण वैयक्तिक कटुता नसावी; हा संस्कार घालून देणारे रोखठोक व मार्मिक भाष्यकार, शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांना जयंतीदिनी विनम्र अभिवादन”, अशी पोस्ट शरद पवार यांनी शेअर केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मिंध्यांचा पाठिंबा घेण्याइतपत शिवसेनेवर वाईट वेळ आलेली नाही, संजय राऊत यांचा घणाघात

काय सांगता…! छत्तीसगडमध्ये 60 फूट, 30 टन वजनाचा पूल चोरीला; पोलिसही चक्रावले

वंदे भारत ट्रेनमध्ये फक्त शाकाहारी जेवणावरून वाद, तृणमूल काँग्रेसचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

supreme court

मतदार यादीचे विशेष गहन पुनरावलोकन निष्पक्ष आणि योग्य; बिहारमधील याचिका फेटाळण्याची निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती

Gold-Silver Rate – सोने-चांदीतील घसरणीला ब्रेक; पुन्हा उच्चांकाकडे झेप

…अखेर विकास भरत गोगावले महाड शहर पोलिसांना शरण

‘मेक इन इंडिया’चं रूपांतर ‘फेक इन दावोस’ करणारी चाणक्यनिती, अंबादास दानवे यांचे सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र

खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूची सोशल मिडीयावर धमकी; दिल्ली पोलिसांकडून FIR दाखल

ग्रामीण हिंदुस्थानात शिक्षणापेक्षा गुटख्यावर अधिक खर्च; सरकारी सर्वेक्षणातून धक्कादायक वास्तव