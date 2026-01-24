माझे ते माझे आणि तुझे ते माझ्या बापाचे, अशी भाजपची भूमिका; संजय राऊत यांचा घणाघात

सामना ऑनलाईन
|

मुंबई महापालिकेत भाजप आणि मिंधे गटाची गटनोंदणी झालेली नाही. याबाबत प्रतिक्रिया देताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी सांगितले की, दोघांमध्येही आता काहीही जुळत नाही. त्यामुळे ही गटनोंदणी घस्थापनेपर्यंत पुढे जाण्याची शक्यता आहे, असा टोला त्यांनी भाजप आणि मिंधे गटाला लगावला.

भाजप आणि मिंधे गटाची गटनोंदणी अद्याप झाली नसल्याचे त्यांना सांगितल्यावर ते म्हणाले की, ही गटस्थापना घटस्थापनेपर्यंत पुढे जाण्याची शक्यता आहे. त्या दोघांमध्ये काहीही जुळत नसल्याचे दिसत आहे. मिंधे रुसून बसले आहेत, रुसून बसलेल्या सूनबाई सारख्या दिल्लीत फेऱ्या मारत आहेत. दिल्लीचे सासरेही त्यांचे ऐकायला तयार नाहीत. त्यामुळे त्यांची अडचण झाली आहे. आपल्याच पक्षाचा महापौर होणार, असे ते बोलून गेले आहेत. त्यामुळे आता त्यांच्या इज्जत का सवाल आहे, अशी त्यांची स्थिती झाली आहे.
माझे ते माझे आणि तुझे ते माझ्या बापाचे अशी भाजपची भूमिका असते. त्यामुळेच आम्ही त्यांच्या पासून दूर झालो, असे त्यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

“…म्हणून तीन वर्ष तारीख पे तारीख”, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या मिंधेंसोबतच्या फोटोवर संजय राऊतांचा निशाणा

Jalna crime news – जालन्यात गावठी पिस्तुलातून गोळ्या झाडून तरुणाचा निर्घृण खून, पोलिसांनी दोन आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या

आगामी काळात शरद पवारांसह अजित पवार महाविकास आघाडीत येतील; संजय राऊत यांचे संकेत

आता माणसांच्या मताला, जगण्याला आणि विचारांना काहीही किंमत राहिलेली नाही, सर्वकाही भ्रष्ट पैशांतून तोलले जातेय; संजय राऊत यांचा संताप 

Mumbai news – अंधेरीतील रहिवासी इमारतीवर गोळीबार, बॉलीवूड अभिनेता KRK ला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

शिवसेना बेरोजगारांना देणार नोकरीची संधी; शिवसेना भवनमध्ये अभ्यास वर्ग

मेलो तरी बेहत्तर, दोन व्यापाऱ्यांचे गुलाम म्हणून जगणार नाही, शपथ घ्या! उद्धव ठाकरे यांचे महाराष्ट्राला खणखणीत आवाहन

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गुलामांचा बाजार मांडलाय! राज ठाकरे यांचा हल्ला

मुंबई उच्च न्यायालयाचा तडाखा, वडिलांच्या मंत्रीपदावर शेकताच विकास गोगावले पोलिसांना शरण; राड्याच्या दीड महिन्यानंतर सरेंडर