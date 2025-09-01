दिवसा मजुरी, रात्री अभ्यास; बांधकाम साईटवर काम करणाऱ्या शुभमचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार

ओडिसामध्ये बांधकाम साईटवर मजुरी करणाऱ्या 19 वर्षांच्या शुभम सबरने ‘नीट’ची परीक्षा क्रॅक केली. नेहमीप्रमाणे साईटवर काम करत असताना त्याला ओडिशातून त्याच्या शिक्षकाचा फोन आला. शिक्षकांनी त्याला नीट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे सांगितले. आदिवासी समाजातून पुढे येऊन कसेबसे शिक्षण घेणाऱ्या शुभमसाठी हा सुखद धक्का होता. नुकतेच त्याला ओडिशातील वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला. शुभमची देशभरात चर्चा होतेय.
‘नीट’ परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे समजताच शुभम सबरने म्हटले की, मी आई-वडिलांना सांगितले की, मी आता डॉक्टर होणार आहे. त्यानंतर मी आमच्या कंत्राटदाराला फोन करून सांगितले की, माझा हिशोब देऊन टाका. मला निघायचे आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला 19 वर्षीय शुभम सबरला ओडिशाच्या बेरहमपूरमधील मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश मिळाला.