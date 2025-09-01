दिवसा मजुरी, रात्री अभ्यास; बांधकाम साईटवर काम करणाऱ्या शुभमचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार

सामना ऑनलाईन
|

ओडिसामध्ये बांधकाम साईटवर मजुरी करणाऱ्या 19 वर्षांच्या शुभम सबरने ‘नीट’ची परीक्षा क्रॅक केली. नेहमीप्रमाणे साईटवर काम करत असताना त्याला ओडिशातून त्याच्या शिक्षकाचा फोन आला. शिक्षकांनी त्याला नीट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे सांगितले. आदिवासी समाजातून पुढे येऊन कसेबसे शिक्षण घेणाऱ्या शुभमसाठी हा सुखद धक्का होता. नुकतेच त्याला ओडिशातील वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला. शुभमची देशभरात चर्चा होतेय.

‘नीट’ परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे समजताच शुभम सबरने म्हटले की, मी आई-वडिलांना सांगितले की, मी आता डॉक्टर होणार आहे. त्यानंतर मी आमच्या कंत्राटदाराला फोन करून सांगितले की, माझा हिशोब देऊन टाका. मला निघायचे आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला 19 वर्षीय शुभम सबरला ओडिशाच्या बेरहमपूरमधील मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश मिळाला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आज पहिली तारीख… सामान्यांच्या खिशाला चाट; पेन्शन, आयटीआरपासून गॅस, चांदी खरेदीत बदल

लवकरच हवाई दलात तेजसचा नवा अवतार, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सकडून 97 लढाऊ विमानांची खरेदी होणार

पंजाबमध्ये 37 वर्षांनंतर भीषण पूर; हजारो गावे जलमय, 61 हजार हेक्टर शेती पाण्यात

एअर इंडियाच्या विमानात आग; विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग, सर्व प्रवासी सुखरूप

जम्मू-कश्मीरमध्ये 11 जणांचा मृत्यू

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची स्मृतिचिन्हे झेपावली अंतराळात; शुभांशू शुक्लासोबत अवकाश स्थानकात, आता इस्रोच्या संग्रहालयात विराजमान

3 वर्षांच्या जूडचा उत्तर देण्याचा विश्वविक्रम

निवडक वेचक – छत्तीसगडमध्ये चार नक्षल्यांना पकडले

कोट्यवधींचे दागिने, पोर्शे, बीएमडब्ल्यूसारख्या 10 लक्झरी कार, ईडीच्या धाडीत सापडला मोठा खजिना; आतापर्यंत 310 कोटींची संपत्ती जप्त