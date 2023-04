सिक्कीममध्ये हिमवादळाचं थैमान; 6 जणांचा मृत्यू, 80 जण बर्फाखाली दबले

सिक्कीमच्या सोम्गो प्रांतात एका हिमवादळाने थैमान घातलं आहे. या हिमवादळामुळे 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या हिमवादळामुळे प्रवासी बस दरीत कोसळून त्या अपघातात सहा जण मृत्युमुखी पडले. या वादळाने वाहून आणलेल्या बर्फाखाली 80 जण दबले गेले आहेत. त्यातील 22 जणांना वाचवण्यात यश आलं आहे.

