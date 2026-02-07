एपस्टीन फाइल्समध्ये नाव आल्यावर देश विकला; संजय सिंह यांचा पंतप्रधान मोदींवर गंभीर आरोप

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

आम आदमी पक्षाचे (AAP) खासदार संजय सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अत्यंत गंभीर आणि खळबळजनक आरोप केले आहेत. अमेरिकेतील कुप्रसिद्ध एपस्टीन फाइल्समध्ये नाव आल्यानंतर पंतप्रधानांनी आपला बचाव करण्यासाठी देशाला विकले, असा दावा संजय सिंह यांनी शनिवारी केला. X वर एक व्हिडीओ शेअर करत ते असं म्हणाले आहेत.

संजय सिंह यांनी असा दावा केला की, जेफ्री एपस्टीनशी संबंधित प्रकरणांमध्ये नाव समोर आल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पंतप्रधान मोदींचे नाव खराब झाले. याच मुद्द्यावरून त्यांना ब्लॅकमेल केले जात असून त्या बदल्यात त्यांनी देशाचे हित धोक्यात घातले आहे.

सिंह यांनी आरोप केला की, परदेशी शक्तींच्या दबावाखाली येऊन मोदी सरकारने काही विशिष्ट करार केले, जे थेट देशाच्या संपत्तीशी संबंधित आहेत. पंतप्रधानांनी स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी देशाच्या संसाधनांचा सौदा केला, असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

जालन्यात चौकात पुन्हा रक्तपात! धारदार शस्त्राने तरुणाचा निर्घृण खून, मध्यरात्री शहर हादरले

US India Trade deal – पीयूष गोयल यांनी परराष्ट्र मंत्र्यांकडे टोलवला चेंडू; परराष्ट्रमंत्री म्हणतात, मला माहितीच नाही!

खळबळजनक खुलासा; जेफ्री एपस्टीन होता इस्रायलचा गुप्तहेर? FBI च्या कागदपत्रातून धक्कादायक माहिती समोर

Mega Block News – मध्य, पश्चिम आणि हार्बर मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक; अनेक फेऱ्या रद्द

नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेसमोर गुडघे टेकले; हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार करारावरून काँग्रेसची कडाडून टीका

शून्य मोठा की अठरा? हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार करारावर अखिलेश यादव यांची केंद्र सरकारवर टीका

व्यापार करारावर परराष्ट्रमंत्री की वाणिज्यमंत्री उत्तर देणार? यापूर्वी शासनव्यवस्थेची एवढी मोठी सर्कस पाहिली नाही; आदित्य ठाकरे यांचे टीकास्त्र

लाडक्या बहिणींना दिलासा; ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ

मराठी अस्मितेसाठीची लढाई कायम राहणार; सक्षम विरोधी गट म्हणून भूमिका पार पाडू – किशोरी पेडणेकर