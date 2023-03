Stepwell collapse at Indore temple मृतांचा आकडा 35 वर, 18 भाविकांना वाचवण्यात यश

मध्य प्रदेशमधील इंदूर शहरात बेलेश्वर महादेव झुलेलाल मंदिरामध्ये विहिरीत पडून मृत्यूमुखी पडलेल्यांचा आकडा वाढला आहे. या दुर्घटनेत आतापर्यंत 35 भाविकाचा मृत्यू झाला असून 18 जणांना वाचवण्यात यश आले आहे. तर अद्यापही काही जण बेपत्ता असून त्यांचा शोध घेतला जात आहे.

इंदूरमधील बेलेश्वर महादेव झुलेलाल मंदिरात गुरुवारी दुपारी भीषण दुर्घटना घडली. रामनवमीमुळे दर्शनासाठी मंदिरात मोठी गर्दी झाली असतानाच मंदिरातील विहिरीचे छत कोसळून त्यात 50 हून अधिक भाविक अडकले. यात 35 भाविकांचा मृत्यू झाला असून 18 जणांना वाचवण्यात यश आले आहे.

सध्या 16 जणांवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून दोन जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले आहे. अद्याप एक व्यक्ती बेपत्ता आहे. लष्कराचे जवान, एनडीआरएफ आणि एसडीआरफचे पथक त्याचा शोध घेत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. इल्लयाराजा टी. (Ilayaraja T) यांनी दिली.

Stepwell collapse at Indore temple | Death toll rises to 35

18 people were admitted to the hospital, out of which 2 people have been discharged. 35 people died. One person is still missing. Army, NDRF & SDRF teams are conducting search & rescue operation: Indore Collector Dr… pic.twitter.com/3Ff6VzAkXs

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 31, 2023