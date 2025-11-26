दिल्लीत वायू प्रदूषणामुळे बाहेर चालणे देखील कठीण, हवेच्या गुणवत्तेबद्दल CJI सूर्य कांत यांनी व्यक्त केली चिंता

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या खराब हवेच्या गुणवत्तेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. ‘लाईव्ह लॉ’ने दिलेल्या वृत्तानुसार सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले आहेत की, दिल्लीतील वायू प्रदूषणामुळे बाहेर चालणे देखील कठीण झाले आहे. ५५ मिनिटे चालल्यानंतर अस्वस्थ वाटू लागेल, असेही ते म्हणाले. असल्याचे त्याने सांगितले.

वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत सुनावणीतून सूट मागितली, यावरच सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी ही टिप्पणी केली. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी विचारले की, हे दिल्लीच्या हवामानामुळे आहे का, ज्यावर द्विवेदी हो म्हणाले. यावरच वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, प्रदूषणामुळे त्यांनीही चालणं थांबवलं आहे. सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिले की हवेचा दर्जा निर्देशांक (AQI) संध्याकाळीही ३०० ते ३५० च्या दरम्यान असतो.

वकील राकेश द्विवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला व्हर्च्युअल पद्धतीने सुनावणी सुरू करण्याची विनंती केली. त्यांच्या अपीलला कपिल सिब्बल यांनी पाठिंबा दिला. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, बारशी सल्लामसलत केल्यानंतरच या प्रकरणावर निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान, दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणाची परिस्थिती अजूनही गंभीर झाली हे. अनेक ठिकाणी एक्यूआय ३५० पेक्षा जास्त झाला हे. खराब हवेमुळे श्वसनाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. सलग १२ व्या दिवशी हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणीत नोंदवली गेली आहे.

