हिवाळी अधिवेशन – फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राचं मिर्झापूर करुन ठेवलंय, सुप्रिया सुळे यांचा टोला

सामना ऑनलाईन
|

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्यात सुरू असलेल्या घडामोडींवर नुकतेच भाष्य केले आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना त्या म्हणाल्या की, फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राचं मिर्झापूर करून ठेवलं आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अंबादास दानवे यांनी X वरून कॅशकांड समोर आणल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळखळ उडाली आहे. याच मुद्द्यावर बोलताना सुळे म्हणाल्या, ‘आतापर्यंत आपण सिनेमात असे नोटांचे गठ्ठे पाहिले होते, तेच आता महाराष्ट्रात पाहावे लागत आहे. हे असे पाहावे लागणे हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे’.

‘महिन्याभरापूर्वी सरकारमधीलच एका मंत्र्याच्या खोलीतील व्हिडीओ समोर आला होता. त्यावर सरकारने काय अॅक्शन घेतली?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पंतप्रधान मोदींनी नोटबंदी केली, काळापैसा हद्दपार करणार म्हणून नोटबंदीचा निर्णय घेतला. मग महाराष्ट्रात इतक्या नोटा येतात कुठून, याची ED-CBI चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी देखील सुळे यांनी यावेळी केली.

‘महाराष्ट्र सरकारकडे निवडणुकांसाठी पैसे आहेत, वाटायला पैसे आहेत, पण शेतकऱ्यांना द्यायला मात्र पैसा नाही’, असा टोला लगावत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारला आहे. ‘काहीही केलं नाही त्यांच्या मागे ED-CBI लागते. पण हे असे नोटांच्या बंडलांचे व्हिडीओ समोर येऊन त्यांच्यावर काय कारवाई झाली?’, असा प्रश्न सुळे यांनी यावेळी विचारला.

सिनेमातले सीन महाराष्ट्रात वास्तवात!

‘सध्याच्या घडीला सिनेमातले सीन महाराष्ट्रात वास्तवात पाहायला मिळत आहेत. महाराष्ट्राचा मिर्झापूर करून टाकलेला आहे. हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे, महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य आहे. महाराष्ट्राने कायम समाजहितासाठी दिशा दाखवली आहे’, असेही त्या म्हणाल्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Pune News – सदाशिव पेठेत अग्नीतांडव, रमेश डाईंग इमारतीच्या टेरेसला भीषण आग

nanded trader loses 35 lakh cash in car puncture robbery

Nanded News – गाडीचे पंक्चर बघण्यासाठी व्यापारी खाली उतरला आणि ३५ लाखांचा फटका बसला, चोरट्यांनी बॅग केली लंपास

Maharashtra Winter Session – नोटाबंदीनंतरही सत्ताधाऱ्यांकडे एवढी कॅश येते कुठून? भास्कर जाधव यांचा खरमरीत सवाल

Opposition Protests at Nagpur Assembly Over Farmers' Debt Relief and MSP Demand

हिवाळी अधिवेशन – शेतकरी उपाशी, सरकार तुपाशी! शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून विरोधक आक्रमक, विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी

शिवसैनिकांनी वाचवले रेल्वे प्रवाशाचे प्राण, घाटकोपर रेल्वे स्थानकातील घटना

Dr. Baba Adhav Ends Anti-EVM Protest After Uddhav Thackeray's Request

बाबांचं उपोषण अन् उद्धव ठाकरे यांची विनंती

हिवाळी अधिवेशन- अंबादास दानवे यांचा ट्विट बाॅम्ब, शिंदे गटाच्या आमदाराचा नोटांच्या गड्ड्यांसह व्हिडीओ पोस्ट, अधिवेशन तापणार

Chinese Man Detained in J&K Used Indian SIM, Searched Article 370 and CRPF Deployment

कश्मीरमधून चिनी व्यक्ती ताब्यात; फोनमध्ये हिंदुस्थानचे सिम, ‘कलम 370’ बाबतची माहिती सर्च, परवानगी नसतानाही अनेक स्थळांना भेटी

दृश्यमानता घटली, मुंबईची हवा चिंता वाढवणारी!