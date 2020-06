चीनमध्ये गॅस टँकरचा भीषण स्फोट; 19 जणांचा मृत्यू, 172 जखमी

चीनमध्ये एका गॅस टँकरचा भीषण स्फोट झाला आहे. या स्फोटात 19 नागरिकांचा मृत्यू झाला असून 172 जण जखमी झाले आहेत.

शांघायच्या शेन्यांग हैकु महामार्गावर 4.45 च्या सुमारास एका गॅस टँकरचा स्फोट झाला. तसेच हा ट्रक जेव्हा जवळच्या एका कारखान्यात घुसला तेव्हा दुसरा स्फोट झाला. हा स्फोट इतका भीषण होता की जवळच्या इमारतींना त्याचा फटका बसला. तसेच काही घरेही कोसळली.

Rescue workers search for survivors after a tanker truck explosion on a highway in China left at least 19 dead and nearly 200 injured. There was reportedly a second blast after the truck fell onto a workshop near the road.

(Photos: STR/AFP)

Read more: https://t.co/eeNa50kOzK pic.twitter.com/Pv6rTxKlzT

— CNA (@ChannelNewsAsia) June 14, 2020