आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्राबाबू नायडूंचे राज्य सरकारविरोधात आंदोलन

आंध्र प्रदेशमध्ये माजी मुख्यमंत्री आणि तेलुगु देशम पक्षाचे अध्यक्ष एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन पुकारले आहे. नायडू सपत्नीक आंदोलनाला बसले आहेत. आंध्रचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी यांनी राज्यात तीन राजधानींचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावाच्या विरोधात नायडू यांनी आंदोलन पुकारले आहे.

Andhra Pradesh: TDP Chief Nara Chandrababu Naidu with wife Bhuvaneswari & other leaders sits in support of Amaravati region farmers who are protesting against the three capital proposal by state government pic.twitter.com/rVu22hM5Rq

— ANI (@ANI) January 1, 2020