गुवाहाटी कसोटीत आधी ‘टी टाईम’, मग ‘लंच ब्रेक’, कसोटीच्या वेळेत बदल करण्याचे बीसीसीआयचे संकेत

सामना ऑनलाईन
|

कसोटी क्रिकेटमध्ये नेहमीप्रमाणे आधी लंच ब्रेक आणि नंतर टी टाईम घेतला जातो, पण गुवाहाटी कसोटीत सूर्यास्त लवकर होत असल्याने बीसीसीआय वेळ वाचवण्यासाठी या क्रमात बदल करण्याच्या तयारीत आहे.

हिंदुस्थान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात 22 नोव्हेंबरपासून सुरू होणारा दुसरा कसोटी सामना गुवाहाटीच्या बरसापारा मैदानावर होणार आहे. हिवाळय़ात ईशान्य भागात सूर्य लवकर मावळत असल्याने या कसोटीसाठी विशेष वेळापत्रक आखले जात आहे.

सामना सकाळी 9 वाजता सुरू होऊन संध्याकाळी 4 वाजता संपणार आहे. पहिला ब्रेक सकाळी 11 ते 11.20 या वेळेत ‘चहापानासाठी’ असेल, तर लंच ब्रेक दुपारी 1.20 ते 2 या वेळेत ठेवण्याची योजना आहे. त्यानंतरचे सत्र दुपारी 2 ते संध्याकाळी 4 पर्यंत चालेल. गुवाहाटीत साधारण 4.15 वाजताच सूर्यास्त होतो. त्यामुळे दिवसाच्या उजेडाचा पूर्ण उपयोग व्हावा यासाठी हा ‘आधी टी टाईम, नंतर लंच’ असा अनोखा प्रयोग करण्यात येऊ शकतो,  अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून समोर आली आहे. आसाम क्रिकेट संघटनेने मात्र स्पष्ट केले की, आम्हाला बीसीसीआयकडून अजून कोणतीही अधिपृत सूचना मिळालेली नाही. रणजी सामन्यांमध्ये आमचा पहिला ब्रेक सकाळी 11.15 वाजता लंचसाठी असतो.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हिंगोलीत भाजप-मिंध्यांमध्येच लागली! अवैध धंदे बंद करण्यासाठी भाजपने दंड थोपटले, भाजपने निवेदन देताच पोलीस कामाला लागले

मुख्यमंत्रीपदासाठी शिंदेंची चाटूगिरी आणि लाचारी; राज ठाकरे यांचा हल्ला

दाऊद दहशतवादी नाही, त्याने मुंबईत स्फोट घडवले नाहीत! महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णीचे दिव्य विचार

महारेराच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीची सक्ती हवी, उच्च न्यायालयाचे आदेश; परिपत्रक नव्याने जारी होणार

बेस्टच्या मनमानी कारभाराविरोधात भांडुपवासीय रस्त्यावर उतरले, शिवसेनेच्या वतीने जोरदार आंदोलन

बेस्ट बस ‘सी-10’ची मार्गिका पूर्ववत करा, शिवसेनेची प्रशासनाकडे मागणी

त्र्यंबकेश्वर रस्ता रुंदीकरण – बाधित शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला शिवसेनेचा पाठिंबा

केईएमच्या डॉक्टरवर प्राणघातक हल्ला, तिघांविरोधात गुन्हा दाखल

‘एमसीजी’वर आज वर्ल्ड कप फायनलची झलक! हिंदुस्थान-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात दुसऱ्या टी-20 लढतीचा थरार