EVM वर कोणतंही बटन दाबा, मत भाजपलाच जाणार; भाजप खासदाराच्या विधानानं खळबळ

तेलंगाणामध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. 2024मध्येच देशभरात लोकसभा निवडणुकीचाही शंखनाद होणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर बोलताना भारतीय जनता पक्षाचे खासदार डी. अरविंद यांनी एक खळबळजनक विधान केले आहे. मतदान कोणालाही केले तरी मोदीच जिंकणार. ईव्हीएमवर कोणतंही बटन दाबलं तरी मत भाजपलाच जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

विरोधकांकडून ईव्हीएम मशीनच्या हॅकिंगबाबत सातत्याने आरोप करण्यात आला आहे. ईव्हीएम हॅक करून मतदानामध्ये फेरफार करण्यात येत असल्याचा दावा अनेक नेत्यांनी केला. मात्र याला पुष्टी मिळाली नव्हती. परंतु आता भाजपच्या खासदारानेच कोणतेही बटन दाबले तरी मत भाजपलाच जाणार असल्याचे म्हटल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून ईव्हीएमच्या हॅकिंगचा मुद्दा 2024च्या निवडणुमध्ये पुन्हा गाजण्याची शक्यता आहे.

काय म्हणाले डी. अरविंद?

निझामाबाद येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना डी. अरविंद म्हणाले की, तुम्ही NOTA ला मत दिले तरी मीच जिंकणार आहे. तुम्ही ‘कार’ (बीआरएस) चिन्हाला मत दिले तरीही मीच जिंकणार आहे. तुम्ही ‘हात’ (काँग्रेस) चिन्हाला मतदान केले तरी कमळच जिंकणार आहे. एवढेच नाही तर कोणालाही मतदान केले तरी मोदीच येणार आहेत.

He is Arvind Dharmapuri, BJP MP .

He is Publicly stating that no matter whom you vote for—NOTA, the car symbol, or the hand symbol— I will win.

His statement & Confidence Says about the potential of EVM tampering by the BJP. @Cryptic_Miind @Pun_Starr pic.twitter.com/zDdk62h0rT

— Aravind Alishetty (@aravindalishety) August 22, 2023