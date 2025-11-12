महाराष्ट्र एटीएसची मोठी कारवाई; मुंब्रा येथून शिक्षकाला अटक; चार घरांवर छापेमारी

दिल्लीमध्ये झालेल्या स्फोटाच्या घटनेनंतर देशातील सर्वच सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. याचदरम्यान महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) धडक कारवाईची मोहिम हाती घेतली आहे. दहशतवादी कनेक्शन असलेल्या काही आरोपींना पुण्यातून अटक केल्यानंतर त्यांची चाैकशीतून मुंब्रा येथील शिक्षकाचे नाव समोर आले होते. त्या शिक्षकाला एटीएसच्या पथकाने मंगळवारी अटक केली. त्यानंतर चार घरांवर छापेमारी करण्यात आली आहे. ताब्यात घेतलेला शिक्षक हा जमाती इस्लामिया या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित असल्याचा संशय आहे. एटीएसकडून त्याची अधिक चौकशी केली जात आहे.
दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्थानकाच्या आवारात सोमवारी भीषण स्फोट झाला. त्या घटनेनंतर देशभरातील प्रमुख महानगरांमध्ये ‘हाय अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एटीएसने मुंब्रा परिसरात कारवाई तीव्र केली आहे. याचदरम्यान मंगळवारी जमाती इस्लामियाशी कनेक्शन असलेल्या शिक्षकाला ताब्यात घेण्यात आले.
एटीएसने काही दिवसांपूर्वीच एका इंजिनिअरला ताब्यात घेऊन त्याची कसून चौकशी केली होती. नंतर पुण्यातील आरोपींची अधिक चौकशी करीत असताना मुंब्य्रातील शिक्षकाचे पुढे आले. त्याच्या घरातून संशयास्पद सामान जप्त करण्यात आले आहे. या कारवाईने संशयित आरोपींचे धाबे दणाणले असतानाच एटीएसने पुन्हा चार घरांवर छापेमारी केल्याचे समजते. तेथून दोघांना ताब्यात घेऊन त्यांची कसून चौकशी सुरु केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. छापेमारीत विविध इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जप्त केल्या आहेत.