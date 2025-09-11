लाच घेताना दोन महिला कर्मचाऱ्यांना रंगेहाथ पकडले

सामना ऑनलाईन
|

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दोन महिला कर्मचाऱ्यांना लाच – स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले आहे. तक्रारदार यांच्याकडून १५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना सोनल नाडकर (२८) व संजना धाडवे (२९) या दोन महिला कर्मचारी सापळ्यात अडकल्या.

श्रेयस म्हात्रे यांची स्वतःच्या नावाची शासन नोंदणीकृत संस्था असून यातील तक्रारदार त्यांच्या परिचयाचे आहेत. म्हात्रे यांना अलिबाग या ठिकाणी खाडीलगत रॅम्प लावण्याचे कंत्राट मिळाले होते. त्यानुसार तक्रारदार यांनी काम चालू केले होते. त्याकरिता ऑनलाइन पद्धतीने लागणारी शासकीय फी भरली होती. याप्रकरणी सोनल नाडकर यांनी अहवाल देण्याकरिता शासकीय फीव्यतिरिक्त स्वतः साठी व वरिष्ठांसाठी लाचेची मागणी केल्याने तक्रारदार यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. दरम्यान, तडजोडीअंती सोनल नाडकर व संजना धाडवे यांना लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ऋतूनुसार पिण्याच्या पाण्याचे भांडे बदला, जाणून घ्या कोणत्या ऋतूमध्ये आरोग्यासाठी काय फायदेशीर ठरेल

चंद्रपूर शहरातील जटपुरा गेटजवळ दुर्घटना; 100 वर्ष जुन्या इमारतीचा भाग कोसळून एक महिला गंभीर जखमी

बिहारमध्ये RJD नेत्याची निर्घृण हत्या; हॉटेलमध्ये घुसून घातल्या गोळ्या, विधानसभा निवडणूक लढण्याची सुरू होती तयारी

हिंदुस्थानवर 100 टक्के टॅरिफ लावा! ट्रम्प यांचा युरोपियन संघावर दबाव

स्वतंत्र, शिक्षित महिलेचे विवाहित पुरुषाशी संबंध म्हणजे शोषण नव्हे! दिल्ली हायकोर्टाने महिलेची याचिका फेटाळली

शेजाऱ्यांसोबत भांडण जीवन संपवण्याचे कारण ठरू शकत नाही! – सुप्रीम कोर्ट

डोंबिवलीच्या मोठागावमधील वाळूमाफियांना दणका; खाडीतील बार्ज, सक्शन पंपाचे कटरने तुकडे

आयटीची नोकरी सोडून दिग्दर्शक बनली; पदार्पणात पुरस्कार, अनुपर्णा रॉयने गाजवला व्हेनिस चित्रपट महोत्सव

रायगडात साखर चौथ गणपती विराजमान, 928 बाप्पांची प्रतिष्ठापना