आपल्या आरोग्यासाठी ही पीठे आहेत वरदान, वाचा

परिपूर्ण आणि सकस आहार हा निरोगी आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे. जिभेला ज्या गोष्टी चांगल्या त्या शरीरासाठी हानिकारक असतात. हे वाक्य आपण खूपदा ऐकले आहे. परंतु हे वाक्य आपल्या मनावर मात्र ठसलेले नाही. आपण अनेकदा जे जिभेला चांगले तेच खाण्याकडे आपला कल असतो. परंतु जिभेला उत्तम लागणाऱ्या गोष्टी सकस आणि पौष्टिक असतीलच असे नाही. स्वतःला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी, आपल्या आहारात काही गोष्टींचा समावेश करायलाच हवा. आपल्याकडे घरामध्ये गव्हाच्या पिठापासून चपात्या बनवल्या जातात. परंतु तंदुरुस्त राहण्यासाठी, गव्हाऐवजी इतर पिठांचा वापर करायला हवा. अशाच काही पिठांबद्दल आणि त्यांच्या गुणधर्मांबद्दल जाणून घेऊया.
बेसन: बेसनामध्ये भरपूर प्रथिने असतात, म्हणून बेसनाची भाकरी खाल्ल्याने शरीराला चांगल्या प्रमाणात प्रथिने मिळतात. हे शरीराला शक्ती देते आणि पोट बराच काळ भरलेले ठेवण्यास मदत करते. बेसन खाल्ल्याने पचनक्रिया चांगली राहते आणि पोटाची जळजळही कमी होते.
जवाचे पीठ: गव्हाऐवजी जवाच्या पिठाची भाकरी खाऊ शकता. त्यात फायबरचे प्रमाण जास्त असते आणि ते थंडावा देणारे धान्य आहे, म्हणूनच ते फायदेशीर मानले जाते.
हरभरा, नाचणी आणि ज्वारीच्या पिठापासून बनवलेल्या भाकऱ्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतात. त्यांचे सेवन केल्याने आपले पोट तर भरतेच, शिवाय आरोग्यही चांगले राहते आणि ते खाल्ल्यानंतर आपल्याला जडपणा जाणवणार नाही. परंतु यापैकी कोणत्याही गोष्टीची ऍलर्जी असेल तर, कोणत्याही आजारावर उपचार घेत असाल तर काहीही नवीन सुरू करण्यापूर्वी एकदा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
नाचणीचे पीठ: नाचणीमध्ये कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात असून , ते हाडांसाठी फायदेशीर असते. नाचणी शरीराला थंडावा देते आणि वजन कमी करण्यास देखील मदत करते. यामध्ये असलेले फायबर पचनक्रिया निरोगी ठेवते आणि साखर नियंत्रित करण्यास देखील मदत करते.
ज्वारीचे पीठ: ज्वारीची भाकरी सर्वोत्तम मानली जाते कारण ती शरीराला डिहायड्रेशनपासून वाचवते. यामध्ये भरपूर फायबर आणि प्रथिने असतात, जे शरीरातील चयापचय सुधारण्यास मदत करतात. ज्वारीची भाकरी खाल्ल्याने पोट बराच वेळ भरलेले राहते, ज्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि वजनही नियंत्रणात राहते.