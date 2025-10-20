सुंदर चेहऱ्यासाठी हे घरगुती उपाय आहेत सर्वात बेस्ट

सध्याच्या घडीला सौंदर्याच्या बाबतीत प्रत्येक स्त्री ही सजग झालेली आहे. म्हणूनच आता महागड्या उत्पादनांपेक्षा घरगुती उपाय करण्याकडे भर दिसत आहे. घरगुती उपाय करताना घरी असणारी फळे आपल्या त्वचेवर लावली तर आपण सौंदर्य अधिक चांगले जपू शकतो. यासाठी अनेकदा पपई, संत्रीचा वापर केलेला आपण पाहिला, ऐकला असेल. मात्र अन्य काही फळेही त्यासाठी उपयोगी ठरतात.

फळांमधून मिळणारे पोषक मूल्य नैसर्गिक असल्यामुळे त्वचेला हानी सुद्धा पोहोचणार नाही. त्वचेसाठी फळांमधून खूप सारे चांगले घटक मिळतील. त्यामुळे आपण कोणती फळे आपल्या त्वचेच्या आरोग्यासाठी चांगले हे बघुया.

चेरी

नितळ त्वचेसाठी चेरीचा उपयोग पाश्चात्य देशात खूप केला जातो. आपल्याकडे आता चेरी हे फळ मिळू लागले आहे. त्यामुळे चेरी खाऊनही आपल्याला अनेक पोषकद्रव्ये मिळतीलच. चेरी त्वचेवर लावल्याने चमकदार नितळ कांती प्राप्त होईल. चेरी देखील अँटिऑक्सिडेंटचा एक शक्तिशाली स्त्रोत आहे.

द्राक्षे

द्राक्षाचा वापर त्वचेसाठी फारच गुणकारी आहे. द्राक्षामुळे त्वचेला एक आगळीच चकाकी लाभते. मुख्य म्हणजे द्राक्षामध्ये व्हिटॅमिन सी अधिक मात्रेत असल्यामुळे द्राक्षे आपल्या त्वचेसाठी केव्हाही बेस्ट. व्हिटॅमिन सी हे निरोगी त्वचेसाठी खूप महत्वाचे आहे. व्हिटॅमिन सीच्या कमतरतेमुळे आपल्या त्वचेवर सुरकुत्या पडतात.

टोमॅटो किंवा टोमॅटोची पेस्ट

टोमॅटो  म्हणजे केवळ फळ न मानता आपण फळ भाजी म्हणतो. त्यामुळे टोमॅटो आपल्या किचनमध्ये कायम असतोच. हे उत्तम आरोग्यदायी फळ आहे. त्वचेला अँटीऑक्सिडेंट बूस्ट आणण्यास टोमॅटोमुळे मदत होते. साधा कच्चा टोमॅटो रोज त्वचेवर लावल्यास सुद्धा आपल्याला खूप आराम मिळतो.

 

