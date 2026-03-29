IPL 2026 – वानखेडेवर रंगणार MI vs KKR मध्ये थरार, हेड टू हेडमध्ये कोणता संघ पुढे?

आयपीएल 2026 च्या दुसऱ्या सामन्यात पाचवेळा विजेतेपद मिळवणारा मुंबई इंडियन्स संघ आपल्या घरच्या मैदानावर म्हणजेच वानखेडेवर तीनवेळा चॅम्पियन ठरलेल्या कोलकाता नाईट रायडर्सला भिडणार आहे. सायंकाळी 7.30 वाजता हा सामना सुरू होईल. पहिल्या लढतीत विजय मिळवून अनेक वर्षांपासून सुरू झालेली पराभवाची परंपरा मोडण्याचा प्रयत्न मुंबईचा असेल तर कोलकात्याचा संघही विजयाने श्रीगणेशा करण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरेल.
वानखेडे स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी नंदनवन मानली जाते. येथील खेळपट्टीवर चांगला बाऊन्स आणि वेग असल्याने चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येतो. सुरुवातीच्या षटकांत वेगवान गोलंदाजांना थोडी मदत मिळू शकते, परंतु जसजसा सामना पुढे जातो, तसतसे फलंदाजी करणे सोपे होते. संध्याकाळच्या वेळी दव पडण्याची शक्यता असल्याने नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
मुंबईची मजबूत बाजू
रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव आणि तिलक वर्मा यांच्यासह मुंबईची फलंदाजी भक्कम आहे. गोलंदाजीत जसप्रीत बुमराह आणि ट्रेंट बोल्ट यांची जोडी प्रतिस्पर्धी संघासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. हार्दिक पंड्याच्या अष्टपैलू कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष असेल.
कोलकाताची गोलंदाजीची चिंता
केकेआरची फलंदाजी फिन्न ॲलन आणि कॅमेरून ग्रीनमुळे मजबूत दिसत असली तरी त्यांच्या गोलंदाजीत काही अडचणी आहेत. हर्षित राणा आणि आकाश दीप यांच्या दुखापतींमुळे संघ थोडा चिंतेत आहे. फिरकीची धुरा वरुण चक्रवर्ती आणि सुनील नरेन यांच्यावर असेल.
वानखेडे स्टेडियमवरील आकडेवारी
वानखेडेवर आतापर्यंत 123 सामने खेळले गेले आहेत. यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने 57, तर धावांचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने 66 वेळा सामना जिंकला आहे. या मैदानावरील सर्वाधिक धावसंख्या 1 बाद 235 असून सर्वात कमी सर्व बाद 67 आहे.
हेड टू जेड
वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सचे वर्चस्व राहिले आहे. येथे झालेल्या 12 सामन्यांपैकी मुंबईने तब्बल 10 सामने जिंकले आहेत, तर केकेआरला केवळ 2 सामन्यांत विजय मिळवता आला आहे.