Tamil Nadu Assembly Election – पुन्हा आम्हीच सरकार स्थापन करू, DMK चा जाहीरनामा स्टॅलिन यांनी केला प्रसिद्ध

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) पक्षाने आज रविवारी आपला निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी चेन्नईतील पक्षाच्या मुख्यालयात भव्य कार्यक्रमात हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यावेळीते म्हणाले, “गेल्या पाच वर्षांतील आमच्या विकासकामांच्या जोरावर तामिळनाडूची जनता पुन्हा एकदा द्रमुकलाच सत्तेत बसवेल.”
जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासने:
स्टॅलिन यांनी जाहीरनाम्यात द्रविडीयन मॉडेलवर भर दिला असून अनेक योजनांची घोषणा केली आहे:
- सरकारी बसमध्ये महिलांना मोफत प्रवासाची सुविधा अधिक विस्तारली जाईल आणि महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी नवीन योजना आणल्या जातील.
- तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य आणि उच्च शिक्षणासाठी विशेष शिष्यवृत्ती देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
- तामिळनाडूतील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी नीट परीक्षा रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याचे आणि कायदेशीर लढा सुरू ठेवण्याचे वचन पुन्हा एकदा देण्यात आले आहे.
- ग्रामीण भागातील रस्ते, पिण्याचे पाणी आणि आरोग्य सुविधांच्या आधुनिकीकरणावर मोठा भर दिला जाणार आहे.
जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना स्टॅलिन यांनी विरोधी पक्षांवर जोरदार हल्ला चढवला. “अण्णा द्रमुक आणि भाजपची युती तामिळनाडूची स्वायत्तता धोक्यात आणत आहे. आम्ही केवळ सत्तेसाठी नाही, तर तामिळ अस्मिता आणि हक्क जपण्यासाठी ही निवडणूक लढवत आहोत,” असे ते म्हणाले. तमिळ भाषेचे संवर्धन आणि राज्याला केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीचा योग्य वाटा मिळवून देणे, हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले.