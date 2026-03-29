इस्रायली हल्ल्यात तीन पत्रकार ठार, लेबनॉनचे राष्ट्रपती म्हणाले, हा एक घृणास्पद गुन्हा…

दक्षिण लेबनॉनमध्ये झालेल्या इस्रायली हवाई हल्ल्यात युद्धाच्या बातम्या देणाऱ्या तीन पत्रकारांचा मृत्यू झाला. या बातमीची त्यांच्या टीव्ही चॅनल्सनी पुष्टी केली आहे. यामुळे या प्रदेशात इस्रायल आणि हिजबुल्ला यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाबद्दल चिंता वाढली आहे.

हिजबुल्लाहच्या अल-मनार टीव्हीचे वार्ताहर अली शोएब हे शनिवारी दक्षिण लेबनॉनमध्ये झालेल्या हल्ल्यात ठार झाले. इस्रायली लष्कराने दावा केला आहे की, शोएब हेच लक्ष्य होते. इस्रायलने अली शोएब हे हिजबुल्लाहचे गुप्तचर असल्याचा आरोप केला, परंतु कोणताही पुरावा सादर केला नाही.

दरम्यान, बेरूतस्थित पॅन-अरब अल-मयादीन टीव्हीने वृत्त दिले आहे की, त्याच हवाई हल्ल्यात पत्रकार फातिमा फतुनी यादेखील ठार झाल्या. त्या दक्षिणेकडील जेझिन प्रदेशात त्यांचे व्हिडिओ पत्रकार आणि भाऊ मोहम्मद यांच्यासोबत होत्या. हल्ल्याच्या काही वेळ आधी फातिमा दक्षिण लेबनॉनमधून थेट वार्तांकन करत होत्या.

लेबनॉनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ औन यांनी याला पत्रकारांचे संरक्षण करणाऱ्या सर्व कायद्यांचे आणि करारांचे उल्लंघन करणारा एक घृणास्पद गुन्हा म्हटले आहे. अल-मनारने वृत्त दिले आहे की इस्रायली हवाई हल्ल्यात पत्रकारांना लक्ष्य करण्यात आले होते. अली शोएब हे एक प्रसिद्ध लेबनीज युद्ध वार्ताहर होते आणि जवळपास तीन दशकांपासून अल-मनारसाठी दक्षिण लेबनॉनमधून वार्तांकन करत होते.

 

