केसांची उत्तम वाढ होण्यासाठी हे पदार्थ आहारात समाविष्ट करायला हवेत, वाचा

आजकाल वाईट जीवनशैली, असंतुलित आहार, वाढते प्रदूषण यामुळे केसांचे खूप नुकसान होते. केसांच्या स्टाईलिंगसाठी रासायनिक उत्पादनांचा जास्त वापर यामुळे केस कमकुवत होतात. परिणामी केस गळू लागतात तसेच, त्यांची नैसर्गिक चमक नाहीशी होते आणि अकाली पांढरे होण्यासारख्या समस्या दिसू लागतात. परंतु आयुर्वेदानुसार शरीरात पोषणाची कमतरता असेल तर त्याचा परिणाम थेट केसांवर दिसून येतो. म्हणूनच आयुर्वेदात अशा अनेक पदार्थांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, जे केसांच्या वाढीसाठी फार उपयुक्त मानली जातात.
केसांच्या वाढीसाठी हे पदार्थ खायलाच हवेत
डाळिंब
डाळिंबामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते. केसांच्या वाढीसाठी डाळिंब अत्यंत महत्वाचे आहे. हे टाळूमध्ये कोलेजनचे उत्पादन वाढवते, ज्यामुळे केस मजबूत होतात. याशिवाय, डाळिंब रक्ताची कमतरता पूर्ण करण्यास मदत करते, ज्यामुळे केसांना पुरेसे पोषण मिळते आणि ते जलद वाढतात.
मेथीचे दाणे
केसांच्या समस्यांसाठी मेथीचे दाणे प्राचीन काळापासून वापरले जात आहेत. त्यात अनेक घटक असतात, यामुळे केसांची मुळे मजबूत करण्यास मदत करतात. मेथीचे दाणे केसांमध्ये ओलावा टिकवून ठेवतात आणि कोंडा कमी करण्यास मदत करतात. आयुर्वेदात केस गळणे आणि टाळूचे संक्रमण रोखण्यासाठी मेथी हा एक उत्कृष्ट उपाय मानला जातो.
आहारात लोणचे समाविष्ट करण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, जाणून घ्या
नारळ
आयुर्वेदात नारळ हे केसांना पोषक देणारे एक उत्तम सुपरफूड आहे. यामध्ये असलेले घटक केसांची मुळे मजबूत करण्यास मदत करतात. नारळाचे तेल टाळूमध्ये ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करते आणि केस गळती रोखते. नारळ पाणी पिल्याने शरीर हायड्रेट राहते, ज्यामुळे केस नैसर्गिकरित्या निरोगी होतात.
गाईचे तूप
आयुर्वेदात गायीचे तूप अमृताच्या समतुल्य मानले जाते. हे केसांच्या मुळांना खोलवर पोषण देते आणि त्यांना मजबूत बनवते. गायीच्या तुपात अनेक आवश्यक पोषक तत्वे आणि जीवनसत्त्वे आढळतात. टाळूचा कोरडेपणा कमी करण्यास मदत करतात. तूप डोक्यात रक्ताभिसरण वाढवते, ज्यामुळे केसांची वाढ सुधारते. तुमच्या दैनंदिन आहारात तूप घालल्याने केसांच्या मुळांना आतून पोषण मिळते.
तीळ
तीळ केसांसाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. यामध्ये झिंक, लोह, कॅल्शियम आणि ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड असतात. आयुर्वेदानुसार काळ्या तीळाचे सेवन केल्याने केसांचे अकाली पांढरे होणे रोखण्यास मदत होते. तिळाच्या तेलाने डोक्याची मालिश केल्याने टाळूमध्ये रक्ताभिसरण वाढते आणि केस गळणे कमी होते.
आवळा
आयुर्वेदात आवळा हे केसांचे टॉनिक मानले जाते. यामध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते, यामुळे केसांची मुळे मजबूत होतात. आवळा केवळ केस गळती थांबवत नाही तर, नवीन केस येण्यास देखील मदत करतो. याशिवाय केस नैसर्गिकरित्या काळे ठेवण्यासाठी देखील आवळा खूप प्रभावी मानला जातो.
ताक
ताकामध्ये प्रोबायोटिक्स, कॅल्शियम आणि प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात. यामुळे केसांची मुळे मजबूत होण्यास मदत होते. नियमित ताक प्यायल्याने शरीर थंड राहते, यामुळे केसांचे आरोग्य सुधारते.