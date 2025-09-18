हाडांच्या बळकटीसाठी ‘हे’ पेय आहे खूप गरजेचे, वाचा

मजबूत हाडांसाठी कॅल्शियम किती महत्त्वाचे आहे हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. दूध हे कॅल्शियमच्या सर्वोत्तम नैसर्गिक स्रोतांपैकी एक आहे. एक ग्लास म्हणजे 250 मिली दुधात 285 मिलीग्राम कॅल्शियम असते. हे आपल्या रोजच्या गरजेच्या 20% असते. दूध प्यायल्याने पोट भरल्याची अनुभूती येते, त्यामुळे तुम्ही असे काहीही खाण्यापासून वाचता. अशा प्रकारे, दूध आपल्याला अनावश्यक अतिरिक्त कॅलरीज वापरण्यापासून वाचवते आणि वजन वाढण्यास प्रतिबंध करते.
अॅसिडिटीच्या समस्यांवरील सर्वोत्तम घरगुती उपायांमध्ये दुधाचा क्रमांक लागतो. दुधाचा थंड गुणधर्म आपल्या पोटाला आराम देतो आणि आम्लपित्तापासून वाचवतो.
पोटात गॅस झाल्यावर फक्त एक चिमूटभर हा मसाल्यातील पदार्थ आहे गरजेचा, वाचा
कॅल्शियम आणि फॉस्फरस व्यतिरिक्त, दुधात कॅसिन्स नावाचे प्रथिने देखील असतात. कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि कॅसिन मिळून दातांच्या मुलामा चढवण्याचा संरक्षक थर तयार करतात. हा संरक्षक थर दातांना किडण्यापासून आणि पोकळीपासून वाचवतो.
अनेक घरगुती फेस मास्कमध्ये दुधाचा वापर केला जातो. दुधामुळे चेहऱ्याच्या त्वचेला नवी चमक येते.
दररोज एक ग्लास दूध प्यायल्याने उच्च रक्तदाब आणि पक्षाघात यांसारखे घातक आजार कमी होतात. हे दुधामध्ये असलेल्या लैक्टोजमुळे होते, जे शरीरातील खराब कोलेस्टेरॉलचे उत्पादन कमी करते.
दूध प्यायल्याने शरीरात व्हिटॅमिन डीची पुरेशी पातळी राखण्यास मदत होते. जेव्हा व्हिटॅमिन डीची पातळी योग्य असते, तेव्हा सेरोटोनिन नावाच्या हार्मोनचा स्राव देखील योग्य असतो. हा हार्मोन आपला मूड आनंदी ठेवतो. नैराश्य दूर होते.
त्वचेप्रमाणेच केसांसाठीही दूध वरदान आहे. कोरड्या आणि निस्तेज केसांवर दुधापासून बनवलेला हेअर मास्क लावून तुम्ही स्वतः फरक पाहू शकता. दुधामुळे केसांची आर्द्रता टिकून राहते.