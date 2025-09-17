पोटात गॅस झाल्यावर फक्त एक चिमूटभर हा मसाल्यातील पदार्थ आहे गरजेचा, वाचा

आपल्या स्वयंपाकघरात सर्व प्रकारचे मसाले असतात. या मसाल्यांचे काम केवळ जेवणाची चव वाढवणे नाही तर त्यांनी स्वतःमध्ये काही जादुई गुणधर्म देखील लपवले आहेत. आता फक्त हिंग (हिंग) घ्या. प्रत्येक स्वयंपाकघरात छोट्या डब्यात मिळणाऱ्या हिंगामध्ये अनेक फायदे दडलेले आहेत. भाजी किंवा डाळीमध्ये घातल्यास चव वाढते आणि औषधाप्रमाणे अंगावर लावल्यास वेदना दूर होतात. हिंग खाण्यात जितकी फायदेशीर आहे तितकेच ते लावल्याने होणारे फायदेही आहेत.
पोटाशी संबंधित समस्यांसाठी हिंग आवश्यक मानली जात होती. डोकेदुखी दूर करण्यासाठीही ही हिंग गुणकारी आहे. अनेकदा लोक डोकेदुखीमध्ये कोणत्याही प्रकारची गोळी न घेण्याचा प्रयत्न करतात. यासाठी हिंगाची पेस्ट तयार करून ठेवावी. ही पेस्ट हलक्या हाताने कपाळावर लावा. थोड्या वेळाने ही प्रक्रिया पुन्हा करत रहा. डोकेदुखीत आराम मिळेल.
पचनाशी संबंधित काही समस्या असतील तर हिंगचा वापर फक्त जेवणातच नाही तर इतरही अनेक मार्ग आहेत ज्याद्वारे तुम्ही हिंगाच्या गुणधर्माचा उपयोग करू शकता. एक ग्लास पाणी थोडे गरम करा. या कोमट पाण्यात हिंग टाकून विरघळवून प्या. जर तुम्ही ही पद्धत अवलंबू शकत नसाल तर हिंग बारीक करून त्याची पेस्ट वापरा. ही पेस्ट नाभीभोवती वर्तुळात लावावी. त्यामुळे पोटात गॅस झाल्यास फायदा होईल आणि पचनक्रियाही सुधारेल.