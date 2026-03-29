नेपाळमध्ये पुन्हा भूकंपाचे धक्के; रिश्टर स्केलवर ४.५ तीव्रतेची नोंद, नागरिकांमध्ये घबराट

नेपाळमध्ये भूकंपाचे सत्र सुरूच असून शनिवारी रात्री उशिरा पुन्हा एकदा भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. रिश्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता ४.५ इतकी मोजली गेली आहे. या धक्क्यांमुळे राजधानी काठमांडूसह आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिक भीतीपोटी घराबाहेर पडले.
नेपाळच्या नॅशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग अँड रिसर्च सेंटरने दिलेल्या माहितीनुसार, या भूकंपाचा केंद्रबिंदू काठमांडूपासून सुमारे ८० किमी ईशान्येला असलेल्या सिंधुपालचोक जिल्ह्यातील नुल्थाला खर्का (Nulthala Kharka) परिसरात होता. शनिवारी रात्री स्थानिक वेळेनुसार ११:३५ च्या सुमारास हे धक्के जाणवले.
सुदैवाने या भूकंपामुळे अद्याप कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही. मात्र रात्रीच्या वेळी अचानक धक्के जाणवल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली होती. काठमांडू व्यतिरिक्त शेजारील जिल्ह्यांमध्येही याचे पडसाद उमटले.
नेपाळमध्ये भूकंपांचे सत्र सुरूच
गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळमध्ये सातत्याने भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत:
२६ मार्च: नेपाळच्या सुदूरपश्चिम प्रांतातील दार्चुला जिल्ह्यात ४.० तीव्रतेचा भूकंप झाला होता.
२३ मार्च: बझांग परिसरात ४.१ तीव्रतेच्या धक्क्यांची नोंद झाली होती.
१७ मार्च: दार्चुला जिल्ह्यात पुन्हा ४.० तीव्रतेचा भूकंप झाला होता.