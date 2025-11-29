केसातील कोंडा दूर होण्यासाठी हा आहे परफेक्ट मास्क, स्वस्त आणि मस्त

सामना ऑनलाईन
|

हिवाळ्यात केसांची अतिरिक्त काळजी घेणे आवश्यक आहे. थंडीमुळे केस कोरडे आणि निर्जीव होतात. यामुळे केसांमध्ये कोंडा मोठ्या प्रमाणात होतो. केसातील कोंड्यामुळे केस अधिक प्रमाणात गळतात. म्हणूनच या कोंड्यावर घरगुती उपचार करणे हे हितावह ठरते. मेथीदाणे हा स्वयंपाकघरातील एक अतिशय सामान्य उपबल्ध असणारी गोष्ट आहे. मेथी दाण्यांमध्ये पोषक तत्वे, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात जी केवळ शरीरासाठीच नव्हे तर केस आणि त्वचेसाठी देखील फायदेशीर असतात. विशेषतः, मेथीच्या दाण्यांमध्ये असलेले प्रथिने, लोह आणि निकोटिनिक अॅसिड केसांची मुळे मजबूत करतात आणि केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन देतात. याव्यतिरिक्त, त्यात जीवनसत्त्वे अ, के आणि क असतात, जे टाळूचे आरोग्य राखतात.

हिवाळ्यात आहारामध्ये मका, बाजरी यापैकी कोणते धान्य खायला हवे, जाणून घ्या

मेथी दाण्यांचा हेअर मास्क कसा बनवायचा?

हेअर मास्क बनवण्यासाठी, प्रथम मेथीचे दाणे पावडरमध्ये बारीक करा. नंतर, एका भांड्यात दोन चमचे दही आणि थोडी चहाची पाने घाला. नंतर, नारळ तेल आणि ऑलिव्ह तेल घाला आणि मिश्रण घट्ट होईपर्यंत नीट फेटून घ्या. आता, ते तुमच्या केसांना लावण्यासाठी तयार आहे.

अंडी उकडताना फुटतात का? मग फाॅलो करा या टिप्स

हेअर मास्क कसा लावायचा

तयार केलेला मास्क ब्रशने केसांच्या मुळांना लावा आणि सुमारे एक तासासाठी राहू द्या. तुम्ही आठवड्यातून एक किंवा दोनदा हा मास्क वापरू शकता. त्यातील मेथी केसांची मुळे मजबूत करते, केस गळणे कमी करते आणि कोंडा दूर करते. दही टाळूला हायड्रेट ठेवते आणि केसांना नैसर्गिक चमक देते.

हेअर मास्क वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट नक्की करा जेणेकरून तुम्हाला कोणतीही ऍलर्जी होणार नाही किंवा जळजळ होणार नाही याची खात्री करा. नियमित वापरामुळे तुमचे केस केवळ सुंदर दिसतीलच असे नाही तर हिवाळ्यामुळे होणाऱ्या कोरडेपणा आणि समस्यांपासूनही त्यांचे संरक्षण होईल.

हिवाळ्यात आहारामध्ये मका, बाजरी यापैकी कोणते धान्य खायला हवे, जाणून घ्या

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये निरोगी राहण्यासाठी ‘हे’ पदार्थ खायलाच हवेत, वाचा

IFFI मध्ये 56 वर्षांत पहिल्यांदाच मराठी चित्रपटाने मारली बाजी, ‘गोंधळ’ला सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक पुरस्कार जाहीर

चांदीचे दागिने काळे झाले असतील, तर या पद्धतीचा वापर करा दागिने नव्यासारखे चमकतील

अण्वस्त्रे कशी बनवायची? धोकादायक माहिती उघड करण्यासाठी कवितेच्या माध्यमातून AI ला चीट करणं शक्य!

Photo – इन आखों की मस्ती में… अनारकली कृती!

Kankavli Nagar Panchayat Election – कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांची गस्त वाढली

किती अव्वल खेळाडू देशांतर्गत क्रिकेट खेळतात? दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवनांतर कपिल देव भडकले

दुपारच्या जेवणानंतर सुस्ती येत असल्यास करुन बघा हे उपाय

हिवाळ्यात मेथीच्या भाजीला सूपरफूड का म्हणतात, जाणून घ्या