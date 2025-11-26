हिवाळ्यात आहारामध्ये मका, बाजरी यापैकी कोणते धान्य खायला हवे, जाणून घ्या

हिवाळ्याच्या काळात, बहुतेक लोक शरीराला उबदार ठेवणारे पदार्थ खाण्यास प्राधान्य देतात आणि त्यात भरड धान्यांचा समावेश सर्वात वर असतो. ते शरीराला उबदार ठेवतात आणि दिवसभर शरीराला ऊर्जा देतात. भरड धान्यांमध्ये मका आणि बाजरी हे सर्वात लोकप्रिय आहेत. दोन्ही पोषक तत्वांनी समृद्ध आहेत आणि असंख्य फायदे देतात. ही धान्ये आता केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरी भागातही लोकप्रिय आहेत.
मक्यामध्ये बी जीवनसत्त्वे, फायबर आणि ऊर्जा भरपूर प्रमाणात असते. तर बाजरीमध्ये लोह, कॅल्शियम, प्रथिने सर्वाधिक असतात. हिवाळ्यात अशा पद्धतीचा आहारा घेतल्याने उबदारपणा मिळतो.
मक्याचे फायदे
मका हा ऊर्जा आणि ताकदीचा सर्वोत्तम स्रोत मानला जातो. त्यात कार्बोहायड्रेट्स, फायबर, व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स, व्हिटॅमिन ए, मॅग्नेशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. मका खाल्ल्याने वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. हिवाळ्यात अनेकदा लोकांना सुस्त वाटते. अशावेळी मका खाल्ल्याने दिवसभर ऊर्जावान राहण्यास मदत होते. मका आपल्या शरीराला ताकद देते आणि त्यातील फायबरमुळे पोटाच्या समस्यांपासूनही आराम मिळतो. एकंदरीत मका हिवाळ्यासाठी एक आरोग्यदायी पर्याय आहे, जो ऊर्जा प्रदान करतो आणि शरीराला उबदार ठेवतो.
बाजरी खाण्याचे फायदे
बाजरीला हिवाळ्यातील सुपरफूड मानले जाते. बाजरीतील उष्णतेमुळे शरीरामध्ये उबदारपणा निर्माण होतो. शरीर उबदार ठेवण्यासाठी आणि ऊर्जा वाढवण्यासाठी बाजरी हा एक उत्तम पर्याय आहे. दररोज बाजरीची भाकरी खाल्ल्याने रक्तातील साखरेचे प्रमाण देखील नियंत्रित होऊ शकते. म्हणूनच, मधुमेहींसाठी बाजरी हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो.
ही दोन्ही धान्ये पौष्टिक असली तरी बाजरी शरीराला उबदार ठेवते. तसेच हंगामी आजारांपासून संरक्षण मिळते. ऊर्जा आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी बाजरी देखील अधिक फायदेशीर मानली जाते. मका खाल्ल्याने अधिक काळ आपले पोट भरलेले राहते.