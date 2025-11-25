हिवाळ्यात काळे तीळ खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, जाणून घ्या

हिवाळ्यात आपल्या आरोग्याची विशेष काळजी घेणे खूप महत्वाचे आहे. थंडी वाढली की शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते, सांधेदुखी वाढते आणि विविध प्रकारच्या लहान-मोठ्या समस्या सुरू होतात. म्हणूनच थंडीच्या काळात उबदार आणि ऊर्जा देणारे पदार्थ खाणे उचित आहे. यापैकी एक पदार्थ म्हणजे काळे तीळ. काळे तीळ हे हिवाळ्यातील सुपरफूड मानले जातात.

हिवाळ्याच्या काळात मुलांमध्ये अंथरुण ओले होणे वाढते. शिवाय, अनेक वृद्धांनाही लघवी गळतीचा त्रास होतो. अनेकांना ही समस्या येते, विशेषतः खोकताना किंवा शिंकताना. काळे तीळ ही समस्या कमी करण्यास मदत करू शकतात.

२०० ग्रॅम काळे तीळ, १०० ग्रॅम ओवा आणि १०० ग्रॅम खसखस ​​लोखंडी भांड्यात भाजून घ्या.

त्यात सुमारे २०० ग्रॅम साखर घाला आणि बारीक पावडर बनवा.

दिवसातून २-३ वेळा ही पावडर खाल्ल्याने काही दिवसांतच लघवी गळतीपासून आराम मिळतो.

काळे तीळ कॅल्शियम, लोह आणि निरोगी चरबीने समृद्ध असतात. हे घटक केसांच्या मुळांना पोषण देतात आणि केस गळती कमी करतात.

२०० ग्रॅम काळे तीळ, २०० ग्रॅम आवळा पावडर आणि २०० ग्रॅम सुके खोबरे घ्या.

तिन्ही एकत्र करून बारीक पावडर तयार करा.

दिवसातून २-३ वेळा कोमट पाण्यासोबत १ चमचा हे मिश्रण घेतल्याने केस गळणे कमी होते, केस पांढरे होण्याची समस्या कमी होते आणि केस मजबूत होतात.

हिवाळा जवळ येताच अनेकांना गुडघे, कंबर आणि सांधेदुखीचा त्रास होतो. काळे तीळ शरीराला उबदारपणा आणि शक्ती दोन्ही देतात, ज्यामुळे अशा वेदनांपासून आराम मिळतो.

२२० ग्रॅम काळे तीळ, १०० ग्रॅम सुंठ पावडर, १०० ग्रॅम मेथीचे दाणे आणि २०० ग्रॅम गूळ घ्या.

यापासून लाडू बनवा आणि दररोज एक किंवा दोन खा.

