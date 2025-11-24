उत्तम आरोग्यासाठी सकाळी रिकाम्या पोटी कोणते पाणी प्यायला हवे, वाचा

सकाळी उठून कोमट पाणी पिण्याचे शरीराला अनेक फायदे मिळतात. यामुळे आपल्या शरीरातील टाॅक्सीन बाहेर निघून जाण्यास मदत होते. तसेच त्याबरोबरीने आपल्या चेहऱ्यावरही ग्लो येतो.
सकाळी रिकाम्या पोटी लिंबू पाणी पिल्याने चयापचय वाढण्यास मदत होते. लिंबूमधील व्हिटॅमिन सी शरीराला आतून स्वच्छ करण्यास मदत करते. ते पचन सुधारते आणि चयापचय सक्रिय करते, ज्यामुळे हळूहळू वजन नियंत्रित करण्यास मदत होते.
रिकाम्या पोटी जिरे पाणी प्यायल्याने चरबी जाळण्यास आणि पोटफुगी कमी करण्यास मदत होते. जिरे नैसर्गिकरित्या पचन सुधारते. सकाळी जिरा पाणीचे सेवन केल्याने पोट हलके होण्यास आणि गॅस कमी होण्यास मदत होते.
चिया सीड्समध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. पाण्यात भिजवल्यावर ते फुगतात आणि जेलसारखे बनतात. सकाळी ते प्यायल्याने जास्त वेळ पोट भरलेले राहण्यास मदत होते, जास्त खाणे टाळता येते. यामुळे आपले पचनही सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्यांपासून आराम देते.
बडीशेप पाणी पचनक्रिया शांत करते आणि चयापचय सक्रिय करते. ज्यांना वारंवार जडपणा किंवा अपचनाचा अनुभव येतो त्यांच्यासाठी बडीशेप पाणी खूप फायदेशीर आहे. पोट स्वच्छ करण्यासाठी आणि शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यासाठी प्रभावी आहे.
सकाळी रिकाम्या पोटी तुळशीच्या पानांचे पाणी पिल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास आणि दिवसभराचा ताण कमी करण्यास मदत होते.