हिवाळ्यात साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी, या टिप्स लक्षात ठेवा

जगभरात मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. अलीकडील WHO अहवालानुसार, १९९० ते २०२२ दरम्यान मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. या काळात, त्याचा प्रसार जवळजवळ दुप्पट होऊन सुमारे १४% झाला आहे. हिवाळ्यात साखरेची पातळी नियंत्रित करणे विशेषतः कठीण असू शकते कारण सर्दी आणि संसर्ग शरीरात ताण वाढवतात, ज्यामुळे इन्सुलिनच्या कार्यावर परिणाम होतो आणि रक्तातील ग्लुकोजची पातळी वाढू शकते.
हिवाळ्यात साखरेची पातळी वाढली की, मधुमेहींना विविध लक्षणे जाणवू शकतात. यामध्ये थकवा आणि ऊर्जेचा अभाव यांचा समावेश असू शकतो कारण शरीर जास्त ग्लुकोज वापरू शकत नाही. भरपूर पाणी पिण्याची तीव्र इच्छा आणि वारंवार लघवी करण्याची गरज पडणे कारण जास्त साखर लघवीद्वारे बाहेर पडते. डोकेदुखी, चक्कर येणे आणि अंधुक दृष्टीची लक्षणे देखील दिसू शकतात. सर्दी किंवा फ्लूसारखे संसर्ग स्थिती बिघडू शकतात, कारण ते शरीरात तणाव संप्रेरक सोडतात, ज्यामुळे रक्तातील साखर आणखी वाढू शकते.
हिवाळ्यात साखरेची पातळी नियंत्रित करण्याचे काही सोपे आणि प्रभावी मार्ग आहेत. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे नियमितपणे तुमच्या रक्तातील साखरेची तपासणी करणे, कारण थंड हवामानामुळे तापमान आणि शरीराच्या स्थितीत बदल होऊ शकतात. त्यानंतर योगा, स्ट्रेचिंग किंवा चालणे यासारखे हलके घरातील व्यायाम करावे.
साखरेचे प्रमाण वाढू नये म्हणून तुमच्या आहारात प्रथिने, उच्च फायबर असलेल्या भाज्या आणि कमी रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्सचा समावेश करा. ताण कमी करण्यासाठी ध्यान किंवा खोल श्वास घेण्याच्या तंत्रांचा सराव करा आणि पुरेशी झोप घेणे देखील तितकेच महत्वाचे आहे.
तुम्ही इन्सुलिन किंवा साखर नियंत्रित करणारी औषधे घेत असाल तर हिवाळ्यात डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे, कारण हवामानामुळे तुमच्या औषधांच्या डोसमध्ये थोडे बदल करावे लागू शकतात. याव्यतिरिक्त, हिवाळ्यात संसर्ग टाळण्यासाठी खबरदारी घ्या, जसे की तुमचे हात स्वच्छ ठेवणे, उबदार कपडे घालणे आणि आवश्यक असल्यास लसीकरण करणे.
महत्त्वाच्या टिप्स
तुमच्या रक्तातील साखरेचे नियमितपणे निरीक्षण करा.
हलका घरातील व्यायाम सुरू ठेवा.
तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत संतुलित आणि पौष्टिक आहाराचा समावेश करा.
तणाव कमी करण्यासाठी ध्यान किंवा विश्रांती तंत्रांचा प्रयत्न करा.
पुरेशी झोप घ्या आणि नियमित झोप-जागरण पद्धती राखा.
संसर्गापासून सुरक्षित राहण्यासाठी चांगली स्वच्छता सराव करा.
तुमच्या डॉक्टरांनी सांगितल्यानुसार तुमचे इन्सुलिन किंवा औषधांचे डोस समायोजित करा.