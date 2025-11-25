हॅपी हार्मोन्स वाढवण्यासाठी नेमकं काय करायला हवं?

असं म्हणतात की, आनंद हा दुसऱ्यांना दिल्यावर अधिक वाढतो. म्हणूनच आनंदी राहणे हे आपल्या तब्येतीसाठी उत्तम मानले जाते. आनंदी राहण्यासाठी आपल्या शरीरामध्ये हॅपी हार्मोन्सची वाढ होणे हे खूप गरजेचे आहे. हार्मोन्स हे आपल्या शरीरात तयार होणारे रासायनिक संदेशवाहक आहेत. जे रक्तप्रवाहाद्वारे वेगवेगळ्या अवयवांना संदेश पाठवून अनेक प्रक्रिया नियंत्रित करतात. ते मूड, झोप, भूक, पचन, ताण, ऊर्जा आणि भावनिक आरोग्यावर परिणाम करतात.
जेव्हा आपण हॅपी हार्मोन्स बद्दल बोलतो तेव्हा आपण विशिष्ट हार्मोन्सचा संदर्भ घेतो जे मूड सुधारतात, मेंदूमध्ये सकारात्मक भावनांना प्रोत्साहन देतात आणि ताण कमी करण्यास मदत करतात. हे हार्मोन्स शरीराला आराम देतात, मानसिक थकवा कमी करतात आणि भावनिक संतुलन राखतात. मानसिक आरोग्यासाठी आणि चांगल्या जीवनमानासाठी त्यांचे संतुलन महत्त्वाचे आहे.
हॅपी हार्मोन्स चार मुख्य प्रकारचे आहेत. डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन आणि ऑक्सिटोसिन. हॅपी हार्मोन्स वाढवण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे, जीवनशैलीत छोटे बदल करणे. प्रथम, नियमित व्यायाम करा. योगासने, चालणे, नृत्य करणे किंवा कोणतीही हलकी शारीरिक हालचाल एंडोर्फिन वाढवते. १५ ते २० मिनिटे उन्हात बसल्याने नैसर्गिकरित्या सेरोटोनिन वाढते आणि मूड त्वरित सुधारतो. चांगली झोप आवश्यक आहे, कारण कमी झोप डोपामाइन आणि सेरोटोनिन दोन्ही कमी करते.
आहारात डार्क चॉकलेट, केळी, सुकामेवा, दही, अंडी, ओट्स आणि व्हिटॅमिन डी समृद्ध असलेले पदार्थ समाविष्ट करा. हे फील-गुड हार्मोन वाढवतात. व्यतिरिक्त, प्रियजनांशी बोलणे, मिठी मारणे, पाळीव प्राण्यांसोबत वेळ घालवणे, ध्यान करणे, आवडते संगीत ऐकणे आणि नवीन गोष्टी शिकणे या सर्वांमुळे डोपामाइन आणि ऑक्सिटोसिन दोन्ही वाढतात. दिवसभरात स्वतःसाठी आनंदाचे छोटे क्षण निर्माण करणे, ताण कमी करणे आणि सकारात्मक मानसिकता राखणे यामुळे भावनिक संतुलन देखील राखले जाते.
या गोष्टी लक्षात ठेवा
दररोज ३० मिनिटे व्यायाम करा किंवा चालणे.
उन्हात बसण्याची सवय लावा.
मोबाईल/स्क्रीन वेळ मर्यादित करा.
भरपूर पाणी प्या, निरोगी आहार घ्या आणि कमी साखरेचे सेवन करा.
प्रियजनांसोबत वेळ घालवा.
चांगली झोप घ्यावी.