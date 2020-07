कुलगाममध्ये चकमकीत तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा, तीन जवान जखमी

जम्मू कश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यात दहशतवादी व जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीत तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. या चकमकीत तीन जवान जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

#UPDATE Another unidentified terrorist killed (total 3) in the encounter at Kulgam. Incriminating materials including arms & ammunition recovered. Search operation underway: Jammu & Kashmir Police

