इराणच्या हल्ल्यात ३ अमेरिकन सैनिक ठार, ५ गंभीर जखमी

आखाती देशांची परिस्थिती आता अत्यंत स्फोटक बनली आहे. ऑपरेशन एपिक फ्युरी (Operation Epic Fury) अंतर्गत इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या कारवाईदरम्यान इराणने केलेल्या प्रतिहल्ल्यात अमेरिकेचे ३ सैनिक ठार झाले असून, ५ सैनिक गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. अमेरिकन सेंट्रल कमांडने (U.S. Central Command) अधिकृतपणे या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

अमेरिकन सेंट्रल कमांडने X (ट्विटर) वर पोस्ट करत माहिती दिली की, १ मार्च रोजी सकाळी ९:३० वाजेपर्यंतच्या (ET) आकडेवारीनुसार, इराणच्या हल्ल्यात ३ अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे. याव्यतिरिक्त ५ सैनिक गंभीर जखमी झाले असून इतर अनेक सैनिकांना किरकोळ जखमा आणि धक्क्यांमुळे दुखापत झाली आहे. जखमी सैनिकांवर उपचार सुरू असून, त्यांना पुन्हा कर्तव्यावर आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

अमेरिकन लष्कराने स्पष्ट केले आहे की, जरी आमचे सैनिक शहीद झाले असले तरी इराणविरुद्धची मोठी लष्करी कारवाई अजूनही सुरूच आहे. इराणच्या या कृत्याला अमेरिका जोरदार प्रत्युत्तर देत असून, परिस्थिती अजूनही अस्थिर आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि संरक्षण विभाग या संपूर्ण परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.

दरम्यान, इराण आणि अमेरिका यांच्यात थेट लष्करी संघर्ष सुरू झाल्यामुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे ढग गडद झाले आहेत. अमेरिकेने यापूर्वीच इशारा दिला होता की, त्यांच्या सैनिकांवर हल्ला झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम इराणला भोगावे लागतील. आता ३ सैनिकांचा मृत्यू झाल्यामुळे अमेरिका इराणवर मोठा हवाई किंवा जमिनीवर हल्ला करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

