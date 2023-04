Viral News नडायचं नाय… वाघाने थेट चपळ बिबट्याचीच केली ‘शिकार’, धडकी भरवणारे फोटो व्हायरल

वाघ म्हटलं की प्रत्येकाची पाचावर धारण बसते. वाघ जिथून चालतो आणि जिथे थांबतो त्याच्या आजूबाजूचा भाग हा त्याचा इलाका बनतो. मग जंगलाचा राजा भलेही सिंग असला तरी वाघ म्हटले की त्याचा रुबाब काही औरच असतो. वाघाचा रुबाब वाखाणण्याजोगा असतो, तर बिबट्याची चपळता तोंडात बोट घालायला लावते. डोळ्याची पापणी लवते न लवते तोच भरकन शेकडो मीटरचे अंतर पार करणाऱ्या बिबट्या शिकारीमध्ये तरबेज असतो. चपळाई आणि वेग हा त्याची खासियत असते. पण रुबाबदार वाघाने चपळ बिबट्याची शिकार केल्याचा फोटो सध्या व्हायरल होत आहे.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेसमधील अधिकारी परवीन कासवान यांनी या दुर्मीळ क्षणांचे धमकी भरवणारे फोटो शेअर केले आहेत. कासवान यांनी राजस्थानमधील रणथंबोरच्या जंगलातील काही फोटो शेअर केले आहेत. जेव्हा शिकारीच शिकार होतो, असे कॅप्शन त्यांनी या फोटोंना दिले आहे.

जेव्हा शिकारीच शिकार होतो. रणथंबोर व्याघ्र प्रकल्पात वाघ बिबट्याला खाताना. हर्ष नरसिंगमूर्ती यांनी कॅमेऱ्यात कैद केलाला एक दुर्मीळ क्षण. तुम्ही असे कधी आधी पाहिले आहे का? असे ट्विट कासवाल यांनी केले आहे. यासोबत त्यांनी एक फोटोही शेअर केला आहे. यात वाघ बिबट्याचा फडशा पाडताना दिसतोय. वाघाच्या नजरेतील जरब पाहून नेटकऱ्यांनी हा फोटो धडकी भरवत असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे

When hunter gets hunted. Tiger eating leopard in RTR. Rare capture by @HJunglebook. Have you seen anything like this !! pic.twitter.com/s4eQzWnPhl

