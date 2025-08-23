‘पीएफ’चे पैसे रखडले असतील तर…

सामना ऑनलाईन
|

एखाद्या कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीत गेल्यानंतर बऱ्याचदा पीएफचे पैसे ट्रान्सफर होत नाहीत किंवा खात्यातील पैसे काढता येत नाहीत.

जर अशी समस्या येत असेल तर सर्वात आधी तुमचा यूएएन नंबर, आधार, पॅनकार्ड आणि बँक खात्यांशी केवायसी केलेली आहे का हे तपासा.

यूएएन, पासवर्ड आणि कॅप्चाचा वापर करून ईपीएफओ सदस्य पोर्टलवर जाऊन लॉगईन करा. त्या ठिकाणी खात्यावर किती रक्कम आहे हे तपासा.

केवायसी पूर्ण असेल तर 5 लाखांपर्यंतच्या क्लेमची रक्कम ऑटो सेटलमेंट करता येते. यानंतर ही रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होते.

पीएफ खात्यातून वारंवार पैसे काढणे टाळा. यामुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. खाते सुरक्षित ठेवण्यासाठी यूएएनला आधार, पॅन, बँक खात्याशी लिंक करणे आवश्यक आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कोल्हापुरातील मराठा भवनची जागा लाटली, मराठा समाजाचा रोष परवडणारा नाही! महायुतीचे आमदार माने यांना मराठा महासंघाचा इशारा

भरधाव हायवाने दुचाकीला उडवले; पतीचा जागीच मृत्यू, पत्नी जखमी

खिडकीतील झाडे वाढवायची असतील तर…

सांगलीत महापुराचा धोका टळला; कोयना, वारणातून विसर्ग घटवला; पाणी ओसरण्यास सुरुवात

संभाजी कॉलनीत तिघांवर चाकूहल्ला; तरुणाचा मृत्यू, वृद्धासह नातू जखमी, सहा जणांवर गुन्हा दाखल, तिघांना अटक

लेट लतिफांना गेटवरच रोखले ! पालिकेत 550 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हिसका; कारणे दाखवा नोटीस

मिग-21 फायटर जेटचे 26 सप्टेंबरला अखेरचे उड्डाण, 62 वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर अखेर निवृत्त होणार

सांताक्रुझ यशवंतनगरमध्ये तुळजाभवानी मंदिर, हुबेहूब मंदिराची प्रतिकृती, खांबांवर आकर्षक कोरीवकाम आणि रोषणाई

हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्यांची पैशांची मनमानी रोखणार, आयआरडीएआय उचलणार पाऊल