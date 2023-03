Twitter Down जगभरात ट्विटर डाऊन, तांत्रिक कारणांमुळे युजर्स त्रस्त

ट्विटर हे एक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे, कोट्यवधी युजर्स कमी शब्दांमध्ये आपले म्हणणे मांडण्यासाठी याचा वापर करतात. मात्र बुधवारी दुपारच्या सुमारास ट्विटरचा सर्व्हर डाऊन झाले. त्यामुळे अनेक युजर्सना ट्वीटर फीड लोड होण्यामध्ये समस्या निर्माण झाली आहे. जगभरात ट्विटर डाऊन झाल्याने नेटकरी त्रस्त झाले आहेत. अनेक वापरकर्त्यानी याबाबत तक्रारी केली आहेत.

‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, युजर्सला ट्विटर फीड लोड होण्यासाठी समस्या येत आहे. बाकी फीचर्स व्यवस्थित चालू आहेत. मात्र ट्विटर फीड रिफ्रेश होत नसल्याने नवीन ट्वीट शोधताना युजर्सला अडथळा निर्माण होत आहे.

Twitter outage being experienced by several users across the world; users complain, “unable to refresh the feed”. #TwitterDown pic.twitter.com/sN3hSQA5eH

— ANI (@ANI) March 1, 2023