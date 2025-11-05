Photo – मराठवाड्यात उद्धव ठाकरेंचा शेतकऱ्यांशी संवाद, बळीराजाने मांडल्या व्यथा

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे आजपासून मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत. अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांशी त्यांनी आज विविध ठिकाणी भेट देऊन संवाद साधला. उद्धव ठाकरे यांनी आज बीड जिल्ह्यातील पाली येथे, धाराशिवमधील भूम तालुक्यातील उळूप गावात, भूम तालुक्यातील पाथरुड गावात आणि परांडा तालुक्यातील शिरसाव येथील शेतकरी बांधवांसोबत संवाद साधला. यावेळी शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे, शिवसेना नेते अंबादास दानवे, शिवसेना सचिव आमदार मिलिंद नार्वेकर, शिवसेना खासदार ओमराजे निंबाळकर, शिवसेना आमदार कैलास पाटील आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.