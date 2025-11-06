निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांचा सात बारा करू कोरा, अरे आता कुठे पळाला मत चोरा? उद्धव ठाकरेंचा घणाघात, फडणवीस-अजितदादांचा ऑडियो ऐकवला

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर असून गुरुवारी दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील करजखेडा आणि औसा तालुक्यातील भुसणी येथील शेतकऱ्यांची भेट घेत त्यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सात बारा कोरा करण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देत त्यांच्या भाषणाची ऑडियो क्लीपही ऐकवली. निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा करू म्हणत होते, आता शेतकरी विचारताहेत कुठे पळाला मत चोरा, असा हल्लाबोल उद्धव ठाकरे यांनी केला.
मी इथे जाहीर सभा घ्यायला किंवा मत मागायला आलेलो नाही. मी तुम्हाला हिंमत द्यायला आलो आहे. माझ्या हातात असतील त्या अधिकाराचा उपयोग जनता, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी करायचा आहे. पण आज अशी परिस्थिती आहे की संकट आल्यावर सगळे फोटो काढायला येतात. फोटो लावून मदत कार्य होते. मराठवाड्यात फिरताना विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरीही आम्हाला काही मिळाले नाही म्हणत आहेत. मग नेमके पैसे जाताहेत कुठे? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला.
महाराष्ट्रात दगाबाज सरकार, गावागावात फलक लावा… जोपर्यंत कर्जमुक्ती नाही, तोपर्यंत मत नाही! उद्धव ठाकरे यांचा जोरदार हल्ला