Union Budget 2026 – यंदा केंद्रीय अर्थसंकल्प रविवारी सादर होणार? शेअर बाजारही सुरू राहण्याची शक्यता

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ ची तयारी सध्या जोरात सुरू झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर करणार आहेत. देशाचा अर्थसंकल्प यंदा अनेक प्रकारे वेगळा असणार आहे. दरवर्षी १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्यात येतो. यावेळी 1 फेब्रुवारी रविवारी येत आहे. या दिवशी अर्थसंकल्प सादर केला गेला तर शेअर बाजार रविवारीही सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

२०२६-२७ चा अर्थसंकल्प मागील सर्व अर्थसंकल्पांपेक्षा वेगळा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या टीममध्ये तीन नवीन सचिव सामील झाले आहेत आणि गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या महिन्यात १ डिसेंबर २०२५ रोजी सीबीआयसी अध्यक्षांची नियुक्ती देखील करण्यात आली होती. शिवाय, अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेत अर्थसचिव हे सर्वात महत्त्वाचे व्यक्ती मानले जातात, ते मंत्रालयाच्या दैनंदिन कामकाजात तसेच अर्थसंकल्प तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. बिझनेस टुडेच्या अहवालानुसार, या वर्षी कोणताही वित्त सचिव नाही.

माजी आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांनाही वित्त सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते आणि ते ३० जून २०२५ रोजी निवृत्त होईपर्यंत ते कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांना विमा नियामक आयआरडीएआयचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यांच्यापूर्वी, महसूल सचिव असलेले तुहिन कांता पांडे यांनी अर्थ मंत्रालयात वित्त सचिव म्हणून भूमिका स्वीकारली.

