उत्तर प्रदेशच्या रुग्णालयात आग, दोन रुग्णांचा मृत्यू

उत्तर प्रदेशमध्ये एका रुग्णालयात भीषण आग लागली. या अपघातात 2 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून 147 रुग्णांना वाचवण्यात यश आले आहे. सर्व रुग्णांना दुसर्‍या इमारतीत हलवण्यात आले असून खिडक्यांच्या काचा तोडून रुग्णांना बाहेर काढण्यात आले आहे.

उत्तर प्रदेशच्या कानपूर जिल्ह्यातील कार्डियोलॉजी रुग्णालयात भीषण आग लागली. जेव्हा आग लागली तेव्हा आयसीयू आणि सामान्य कक्षात 140 रुग्णांवर उपचार सुरू होते. आग लागल्यानंतर रुग्णालयातील खिडक्यांच्या काचा तोडून रुग्णांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आले. या अपघातात दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला. रुग्णांना श्वास घेण्यास त्रास झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे मृतांच्या नातेवाईकांनी सांगितले आहे.

Fire broke out at the Cardiology Department of LPS Institute Of Cardiology in Kanpur today, patients evacuated

CM has ordered Principal Secretary Medical Education, Alok Kumar and DG Fire and Kanpur Commissioner to investigate the incident, and submit a report today pic.twitter.com/OLe7d3fyZa

— ANI UP (@ANINewsUP) March 28, 2021