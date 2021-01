उत्तर प्रदेशमध्ये स्मशान भुमीत कोसळले छप्पर, 18 जणांचा मृत्यू

उत्तर प्रदेशमध्ये स्मशानभुमीत छप्पर कोसळले. या अपघातात तब्बल 18 जणांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान ढिगाऱ्य़ाखाली अजूनही काही लोक अडकले असून बचाव कार्य सुरू आहे.



आज सकाळपासून दिल्ली आणि आजूबाजुच्या भागात रिमझिम पाऊस पडत होता. गाजियाबादमधील मुरादाबादमध्ये एका स्मशानभुमीत अंत्यसंस्कारासाठी काही लोक जमले होते.

UP CM Yogi Adityanath takes cognizance of roof collapse incident in Muradnagar, Ghaziabad district.

“I’ve instructed district officials to conduct relief operations & submit a report of incident. All possible help will be provided to those affected by the incident,” he said. pic.twitter.com/3Kt6ECqIz7

